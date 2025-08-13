潤泰新擬開發北市內湖「湖光社區」都更案 基地面積達千坪

快訊

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
潤泰新（9945）13日公告，擬開發台北市內湖區都更案，合建分配比例為地主56%~61%，建方39%~44%。潤泰新指出，該案為內湖「湖光社區第10區，距離捷運文德站約600公尺，基地面積約1,141.64坪，土地使用分區為住三土地，目前地主都更意願整合持續進行中，尚在確認地主需求，建築設計尚未完成，投資金額尚待評估暫無法揭露，後續地主意見整合取得共識後，將啟動簽約作業。

潤泰新近年積極布局都更、危老等改建案，潤泰新表示，由於雙北素地稀缺，加上地震頻傳亦提升大眾對居住安全的關注，未來會持續布局都更領域，目前正在洽談的都更案量也不少，包括信義區基隆路、大直北安路、內湖瑞光路等都更案。

潤泰新表示，今年房市受到央行選擇性信用管制、國際政經干擾等影響買氣，目前整體市場回歸供需基本盤，未來房市就是自住、置產兩大買方撐盤，惟開發商面臨高建築成本問題，新案價格仍難大幅下降。

潤泰新今日同步公告第2季財報與人事異動案，由盧玉璜接任潤泰新總經理，盧玉璜資歷為國立中興大學土木工程所碩士，過去為潤德室內裝修設計工程總經理，今日同步升任為潤德董事長。

潤泰新第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.89億元，年減57.1%，每股稅後純益1.72元。潤泰新指出，第2季獲利衰退較大主要是受到南山人壽匯損的影響，不過以本業的建設與營造事業來看，皆較去年同期成長。

