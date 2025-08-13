貨櫃三雄第2季獲利下滑　業者估下半年運價反彈

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海第2季財報出爐，受關稅與匯率波及，稅後淨利明顯年減，長榮上半年每股賺17.7元奪三雄之冠；業者預期，下半年原本觀望的需求有望逐步恢復，助運價止跌反彈。

長榮海運今天董事會通過第2季財報，單季合併營收新台幣864.84億元，年減18.66%，稅後淨利109.58億元，年減62.8%，營業毛利率21.61%，每股盈餘（EPS）5.06元。

長榮累計上半年合併營收1964.55億元，年增0.76%，稅後淨利383.16億元，年減18.2%，營業毛利率26.46%，EPS 17.7元。

長榮指出，上半年因地緣政治，主要航商仍維持繞行非洲好望角營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效收縮運能，對歐線價格形成支撐；美國線因關稅致使價量波動較大，且新台幣大幅升值，第2季營收較首季下滑。

展望未來，長榮表示，隨美國對各國關稅陸續底定及中美暫緩關稅90天，航運需求有望提升。

陽明海運第2季合併營收386.63億元，稅後淨利9.85億元，年減92%，每股盈餘0.28元；上半年合併營收841.73億元，稅後淨利87.61億元，每股盈餘為2.51元。

陽明表示，上半年營運受貿易談判不確定性因素影響，運量與運價較2024年同期下滑，另因認列未分配盈餘稅，影響整體損益。

陽明指出，2025年上半年因對等關稅政策影響，貨主可能已提前備貨，故國際機構預期下半年需求將較上半年放緩，船噸供給部分，因目前船隻通過紅海海域仍具相當危險性，航商維持繞行好望角，可吸收部分市場運力供給。

展望未來，陽明指出，越太平洋航線因有美國關稅不確定因素，雖為傳統暑假旺季但出貨動能受到影響；反之歐洲市場展望相對較樂觀；亞洲近洋線市場平穩，其他市場如澳洲、拉美等，因市場供需變化迅速，仍須密切觀察。

萬海航運第2季稅後淨利10.77億元，年減90%，每股盈餘（EPS）0.38元；上半年累計合併營收719.43億元，年增9.37%，營業淨利179.09億元，年增36.68%；稅後淨利98.09億元，年減39.42%，EPS為3.5元。

萬海指出，儘管受美國關稅政策影響第2季海運市場，上半年累計營業淨利仍優於去年同期，新台幣升值帶來未實現匯兌損失，短期影響稅後淨利。

萬海指出，兩大機構預測今年的運力供給成長雖相對去年已減緩，但全球貿易成長受關稅壁壘及地緣政治衝突影響，預估全年需求放緩，全球經濟仍具挑戰及不確定性。

展望2025年下半年，萬海認為，關稅談判逐漸落幕，近期為航運需求傳統旺季，客戶原本觀望暫停的需求有望逐步恢復，有助運價止跌反彈。