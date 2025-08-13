快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
六福獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定 ，六福旅遊集團董事長莊豐如（左）親自出席領獎。業者提供
六福旅遊集團（2705）長年以人為本，打造幸福健康職場。首次報名《HR Asia》舉辦的亞洲權威雇主品牌指標獎項──「亞洲企業雇主獎」，即從360家參賽企業中脫穎而出。

六福旅遊集團在組織文化、團隊凝聚、員工自我價值、多元平等和包容性的職場調查中表現傑出，不僅皆高於平均值，甚至獲得近滿分的佳績，更獲得專業評審團的一致肯定，勇奪「亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia）獎」與「雇主關懷獎（Most Caring Company Award）」，也是國內唯一同時獲此殊榮的觀光旅遊集團。

六福旅遊集團董事長莊豐如親自出席領獎並表示，六福旅遊集團深信唯有歡樂的員工，才能完整傳遞品牌價值，員工是集團最重要的夥伴，也是最佳的品牌代言人，透過持續的溝通與全員參與，打造多元與共融的幸福職場，讓每個人都能在六福成就自我。

今年亞洲雇主品牌獎以「跨世代協調」為主題，六福的員工年齡層從實習生到中高齡廣布，其中中高齡員工高達33%，為此六福「軟硬兼施」，導入智慧型機器人，讓同仁能更專注發揮專業服務賓客、針對中高齡同仁的職務再設計、運用@Line人資幫幫忙的專屬平台，讓全員能在保有隱私下即時溝通並詢問等，更提供變形工時，無論是喜歡彈性安排上班時間的年輕員工，或是有家庭照顧需求的員工都能彈性安排兼顧生活，透過每日的工作會議、每月的員工大會及每年的企業家庭日，全力打造青銀共融的友善環境。

在六福人人都有機會展現價值， 不僅鼓勵全員創新提案，共創多贏營運模式，透過每周召開的策略委員會及全員提案獎勵機制，經採納後還可領獎金。今年全年度人力資源投入破億元，啟動全面加薪，除新進員工外，有97%員工受惠，隨著集團營收增長加速，員工獎金發送更是不手軟，自去年11月至今，平均每人約2個月獎金，績優同仁最高可領到近4個月，大方與員工共享公司成長紅利。

六福更進一步優化員工福利制度，投入接班人計劃與關鍵人才培育發展計畫，並持續開放集團及所有子公司員工，包含長期時薪員工等參加「員工持股信託」計畫，藉此吸引優秀人才並實踐育才、用才、留才政策，與員工共榮共好。

