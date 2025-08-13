中鋼發聲明否認刻意讓利 官員：規模化採購可節省3%以上成本

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

美國關稅風暴引發產業嚴峻挑戰，中鋼（2002）13日表示，發揮基礎產業穩定力量，為國內製造業打造更具韌性的競爭力，並強調現行所有銷售措施均依市場機制運作，否認存在「刻意讓利」情事，展現基礎工業領頭羊的責任擔當。

核心人士指出，根據經驗，如果透過公會或相關機制向中鋼集體採購，不僅維持市場公平性，更可透過規模化採購降低整體交易成本，過去中鋼曾利用此模式協助超過百家中小型加工業者穩定料源；經濟部官員透露，此協作模式可望為下游業者節省3至5%的原料成本。

中鋼指出，當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰，密切關注全球經貿與市場趨勢變化，持續依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要，並未刻意讓利。

近日政府提出降低成本協助汽車產業方案的規劃，是透過法人單位彙整用鋼產業的需求共同向中鋼購買原料，中鋼也會依據既有銷售制度，提供多元配套措施，以協助中下游企業共同度過難關，共創互利雙贏的局面。

中鋼表示，高度重視與全體員工及工會間的夥伴關係，以穩健、透明為溝通原則，凝聚內部共識，促進組織和諧。面對經營環境變化，持續以理性協調的態度，積極研議並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求間取得良好平衡。

由於當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰，中鋼持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為國內鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

