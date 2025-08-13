沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統
全台預售屋解約潮來襲，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。台中市建築經營協會理事長楊志鵬今公開為建築產業、購屋者發聲，他呼籲賴清德總統，國內房市正面臨新青安等買房族怕貸不到款等3大挑戰，導致建築產業鏈面臨存亡之秋，「沒有做好會失去民心」，盼政府能透過增加承作銀行及修法解決。
台中市建築經營協會八月大師講座，今天下午邀請成大建築系特聘教授蔡耀賢以「邁向淨零建築的藍海策略」為題，從永續、健康與智慧三大面向切入，深入剖析政策引導下的技術革新與住宅設計實務，為業界揭示綠色建築下一波關鍵趨勢。
楊志鵬分析，針對全台預售屋解約潮來襲，很多購屋族無法貸到足額貸款，甚至還在排隊，可能面臨求貸無門窘境，致使目前國內房市正面臨三大挑戰，包括想買房者怕貸不到款就不敢買、購屋族怕貸不到就去解約，以及準備要交屋者面臨銀行核貸困難，勢必造成違約。這3項挑戰下，會導致國內整體房市買氣緊縮，尤其嚴重衝擊預售建案市場，從前端銷售到下游產業鏈恐難以生存。
楊志鵬強調，政府要解決當前困境，關鍵在於改善貸款問題、重建民眾信心。尤其是政府主推的「新青年安心成家貸款」，既然政府要照顧年輕人買房，卻又讓年輕人貸不到款，這個政府要去解決。
楊志鵬認為，雖金管會已發函房貸資源應優先提供給「首購族」、「自住型買方」、以及「已取得銀行貸款承諾額度」者等三類房貸戶，且不得任意拒貸，但問題核心在於新青安貸款受額度限制，且僅限八大公股行庫承作，導致申請案件大塞車，等候期長達3至6個月。
楊志鵬說明，全國今年到明年7月預計有22萬戶新成屋，假設3成、約6.6萬戶貸新青安，以一戶約800萬元計算，需要超過5000億的資金來支撐，他疾呼政府，可將貸款承作開放給更多的公民營銀行，才能真正解決問題。他已請國民黨立法院黨團，盼透過修法，讓這麼龐大的新青安貸款戶都能貸到足額，不能放任不管，甚至讓建築產業鏈面臨存亡之秋，盼政府救亡圖存。
