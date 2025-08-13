快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影

全台預售屋解約潮來襲，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。台中市建築經營協會理事長楊志鵬今公開為建築產業、購屋者發聲，他呼籲賴清德總統，國內房市正面臨新青安等買房族怕貸不到款等3大挑戰，導致建築產業鏈面臨存亡之秋，「沒有做好會失去民心」，盼政府能透過增加承作銀行及修法解決。

台中市建築經營協會八月大師講座，今天下午邀請成大建築系特聘教授蔡耀賢以「邁向淨零建築的藍海策略」為題，從永續、健康與智慧三大面向切入，深入剖析政策引導下的技術革新與住宅設計實務，為業界揭示綠色建築下一波關鍵趨勢。

楊志鵬分析，針對全台預售屋解約潮來襲，很多購屋族無法貸到足額貸款，甚至還在排隊，可能面臨求貸無門窘境，致使目前國內房市正面臨三大挑戰，包括想買房者怕貸不到款就不敢買、購屋族怕貸不到就去解約，以及準備要交屋者面臨銀行核貸困難，勢必造成違約。這3項挑戰下，會導致國內整體房市買氣緊縮，尤其嚴重衝擊預售建案市場，從前端銷售到下游產業鏈恐難以生存。

楊志鵬強調，政府要解決當前困境，關鍵在於改善貸款問題、重建民眾信心。尤其是政府主推的「新青年安心成家貸款」，既然政府要照顧年輕人買房，卻又讓年輕人貸不到款，這個政府要去解決。

楊志鵬認為，雖金管會已發函房貸資源應優先提供給「首購族」、「自住型買方」、以及「已取得銀行貸款承諾額度」者等三類房貸戶，且不得任意拒貸，但問題核心在於新青安貸款受額度限制，且僅限八大公股行庫承作，導致申請案件大塞車，等候期長達3至6個月。

楊志鵬說明，全國今年到明年7月預計有22萬戶新成屋，假設3成、約6.6萬戶貸新青安，以一戶約800萬元計算，需要超過5000億的資金來支撐，他疾呼政府，可將貸款承作開放給更多的公民營銀行，才能真正解決問題。他已請國民黨立法院黨團，盼透過修法，讓這麼龐大的新青安貸款戶都能貸到足額，不能放任不管，甚至讓建築產業鏈面臨存亡之秋，盼政府救亡圖存。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影

房市 買房 房貸 買氣 建案 預售屋 賴清德 金管會 青安貸款 公股行庫

延伸閱讀

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

賴清德稱核三重啟非公投解決 黃國昌：喊投不同意是投心酸？

楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

相關新聞

輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

輝達5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投...

森崴能源子公司代墊工程追加款 上半年虧損44.3億元

森崴能源（6806）今（13）日舉行董事會，通過2025年第2季財務報告，受子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項...

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

全台預售屋解約潮來襲，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。台中市建築經營協會理事長楊志鵬今公開為建築產業、購...

核心事業穩健推進 三陽：下半年營運動能可期

三陽工業公告第二季財報，單季合併營收達172.10億元，年減4.8%，稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，累計上半...

綠商標產業報告出爐！統一企業蟬聯冠軍 經濟部：申請量增逾15%

經濟部智慧財產局今天公布2025綠商標產業布局分析報告，結果顯示，申請量前3名為統一企業、美商蘋果、阿里巴巴集團控股有限...

2025台灣創投年會登場 資誠攜手創投公會驅動新創發展引擎

2025台灣創投年會12、13日在台北登場，匯集政府官員、科技產業領袖與創投機構代表，聚焦「成長驅動創新」，討論如何協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。