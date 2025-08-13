快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

核心事業穩健推進 三陽：下半年營運動能可期

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽董事長吳清源。圖／三陽提供
三陽董事長吳清源。圖／三陽提供

三陽工業公告第二季財報，單季合併營收達172.10億元，年減4.8%，稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，累計上半年營收322.97億元，年減7.45%，稅後淨利24.16億元，年減9.45%，EPS為3.06元。

三陽表示，上半年整體營收較去年同期略有下滑，但核心事業維持穩健動能，並持續透過產品創新、品牌經營與市場布局，鞏固市占率與獲利基礎，在市場環境變動與挑戰中，三陽工業展現良好的抗風險能力，為下半年營運奠定紮實基礎。

二輪事業方面，三陽表示，2025年上半年繳出亮眼成績，以44.2%市占率穩坐全國第一，並於前十熱銷機種中囊括七席，產品組合涵蓋平價、運動與流行三大市場區隔，成功建立多元客群優勢。

汽車事業方面，三陽表示，受高關稅政策不確定與經濟放緩影響，上半年台灣新車市場總銷量年減14.4%，在逆風中，三陽工業代理的HYUNDAI汽車仍穩健發展，4~6月連續三個月維持非豪華品牌市佔第三名，上半年累計銷售9321輛、市占率4.7%。

展望下半年，三陽表示，機車市場受惠於汰舊換新補助進入最後一年，全年銷量有望突破80萬台，將持續優化產品組合並強化通路推廣，以鞏固市佔率與品牌領先地位；汽車市場方面，隨關稅政策逐步明朗化，整體買氣可望回升，年底旺季有機會帶動銷售成長。

三陽表示，公司整體營運策略將以穩健市占、提升獲利結構為核心，力求全年營收持平至小幅成長，並維持健康的財務體質。

EPS 三陽 營收 車市 關稅 財報 買氣 新車

延伸閱讀

威剛Q2三率三升 獲利倍增 EPS 2.75元

長榮財報／上半年 EPS 17.7元 獲利383億元、年減18.2%

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

漢唐上半年EPS 17.96元 三個最佳

相關新聞

輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

輝達5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投...

森崴能源子公司代墊工程追加款 上半年虧損44.3億元

森崴能源（6806）今（13）日舉行董事會，通過2025年第2季財務報告，受子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項...

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

全台預售屋解約潮來襲，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。台中市建築經營協會理事長楊志鵬今公開為建築產業、購...

核心事業穩健推進 三陽：下半年營運動能可期

三陽工業公告第二季財報，單季合併營收達172.10億元，年減4.8%，稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，累計上半...

綠商標產業報告出爐！統一企業蟬聯冠軍 經濟部：申請量增逾15%

經濟部智慧財產局今天公布2025綠商標產業布局分析報告，結果顯示，申請量前3名為統一企業、美商蘋果、阿里巴巴集團控股有限...

2025台灣創投年會登場 資誠攜手創投公會驅動新創發展引擎

2025台灣創投年會12、13日在台北登場，匯集政府官員、科技產業領袖與創投機構代表，聚焦「成長驅動創新」，討論如何協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。