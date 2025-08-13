核心事業穩健推進 三陽：下半年營運動能可期

三陽工業公告第二季財報，單季合併營收達172.10億元，年減4.8%，稅後淨利為11.93億元，年減7.04%，累計上半年營收322.97億元，年減7.45%，稅後淨利24.16億元，年減9.45%，EPS為3.06元。

三陽表示，上半年整體營收較去年同期略有下滑，但核心事業維持穩健動能，並持續透過產品創新、品牌經營與市場布局，鞏固市占率與獲利基礎，在市場環境變動與挑戰中，三陽工業展現良好的抗風險能力，為下半年營運奠定紮實基礎。

二輪事業方面，三陽表示，2025年上半年繳出亮眼成績，以44.2%市占率穩坐全國第一，並於前十熱銷機種中囊括七席，產品組合涵蓋平價、運動與流行三大市場區隔，成功建立多元客群優勢。

汽車事業方面，三陽表示，受高關稅政策不確定與經濟放緩影響，上半年台灣新車市場總銷量年減14.4%，在逆風中，三陽工業代理的HYUNDAI汽車仍穩健發展，4~6月連續三個月維持非豪華品牌市佔第三名，上半年累計銷售9321輛、市占率4.7%。

展望下半年，三陽表示，機車市場受惠於汰舊換新補助進入最後一年，全年銷量有望突破80萬台，將持續優化產品組合並強化通路推廣，以鞏固市佔率與品牌領先地位；汽車市場方面，隨關稅政策逐步明朗化，整體買氣可望回升，年底旺季有機會帶動銷售成長。

三陽表示，公司整體營運策略將以穩健市占、提升獲利結構為核心，力求全年營收持平至小幅成長，並維持健康的財務體質。