綠商標產業報告出爐！統一企業蟬聯冠軍 經濟部：申請量增逾15%

中央社／ 台北13日電
經濟部大樓外觀。圖／取自經濟部官網
經濟部大樓外觀。圖／取自經濟部官網

經濟部智慧財產局今天公布2025綠商標產業布局分析報告，結果顯示，申請量前3名為統一企業、美商蘋果阿里巴巴集團控股有限公司；其中，統一企業再度蟬聯冠軍寶座，且是唯一申請量正成長公司，去年申請量增15.65%。

智慧局今天公布「我國綠商標產業布局分析─2025最新報告」，剖析2015到2024年台灣綠商標註冊申請案指定使用商品、服務態樣及趨勢。

報告指出，近10年國內綠商標占所有商標申請總量比例約14.30%，整體似有下降趨勢，但2024年降幅呈現趨緩。長期來看，申請量以「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」類別為大宗，加總占綠商標申請量近8成，可見綠色產業是以這3大領域為重心。

觀察綠商標前3名申請人排行榜，前3名依序為統一企業股份有限公司（1870件）、美商蘋果公司（917件）及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司（297件），與去年報告相較，前3名申請人名次順序均相同，其中，榜首統一公司綠商標申請量成長15.65%，為唯一申請量正成長的公司。

智慧局表示，按9大群組各大類前3大申請人排行，可發現統一公司、蘋果公司及阿里巴巴集團控股有限公司，多次於排行榜中重複出現。在「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」3大領域中，前2名均由統一公司、蘋果公司所囊括，尤其是統一公司，再度蟬聯冠軍寶座。

