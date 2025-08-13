2025台灣創投年會登場 資誠攜手創投公會驅動新創發展引擎

2025台灣創投年會12、13日在台北登場，匯集政府官員、科技產業領袖與創投機構代表，聚焦「成長驅動創新」，討論如何協助新創突破成長瓶頸、推動產業升級並加速台灣進軍全球市場。資誠聯合會計師事務所擔任合作夥伴，並透過論壇、圓桌交流等環節，分享產業洞察與專業諮詢。

首日論壇由資誠所長暨執行長徐聖忠主持，主題為「創業投資驅動台灣產業新熱潮」，與創新工業技術移轉總經理余宛如、AVA Angel創辦人方俊傑及中華開發資本資深協理王仁中對談，探討創投投資趨勢、資本市場環境與策略合作如何加速新創成長。徐聖忠指出，AI正成為全球商業的關鍵力量，資誠將攜手合作夥伴應用AI技術開發前瞻解決方案，並鼓勵創投加大創新技術投資，提升台灣產業競爭力、拓展國際機會。

第二天的「1 on 1 Round Table」交流中，資誠審計服務會計師王銘義與資誠創新諮詢董事劉冠志，針對由創投公會遴選的科技新創，提供募資與市場擴展策略的專業建議。

資誠多年深耕新創生態圈，不僅參與創投年會探討關鍵議題，亦每年舉辦創業成長加速器，提供輔導與資源，並發布新創生態圈調查報告，持續與各界合作推動台灣新創發展。