AI+加密貨幣雙引擎發力 基金搶搭數位資產熱潮
美國總統川普積極推動晶片關稅政策，成功促進製造業回流美國，有效推動半導體產業擴張，帶動蘋果、Google等科技巨擘股價強勢上漲，科技股後市展望樂觀。隨後而來的政策鬆綁更為市場注入活水，美國正式開放退休金投資加密貨幣，並開放加密貨幣企業金融業務，展現積極擁抱數位資產的開放態度，為科技與數位金融領域挹注強勁成長動能，進一步點燃全球科技基金投資熱潮。
根據晨星統計至7月31日數據，統一全球新科技基金近一年報酬率17.03%，大幅領先同類型基金的2.17%；兩年及三年報酬率分別為63.47%及86.69%，排名均位列同類型基金的前段班；五年的累積報酬率更是高達111.69%，不僅報酬率為同類型基金均值的2.5倍，更是穩居同類型基金的第一名。
統一全球新科技基金聚焦AI供應鏈，採軟硬體並重策略，全方位掌握科技發展趨勢。攤開統一全球新科技基金7月底的持股，前兩大核心持股為近期獲准恢復對中國大陸銷售晶片的輝達（NVIDIA）與超微（AMD），第三大持股為客製化晶片龍頭博通(Broadcom)。此外，前十大持股中還包含受惠於法規監管放寬的加密貨幣交易平台Coinbase及美國電力公司奇異維諾瓦(GEVeriNova)等標的，展現基金在科技生態系統中軟硬體領域的完整布局。
統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，第2季財報已開始顯現企業獲利上修的積極訊號，為股市延續漲勢提供堅實支撐。關稅政策影響逐步趨緩，特別是半導體業者可透過擴大美國投資實現關稅豁免，有效降低貿易不確定性，對科技股形成利多支撐。AI相關企業資本支出呈現強勁成長態勢，推動產業基礎建設加速擴展，且產能擴充需求持續旺盛，預期投資動能將維持強勁表現。投資策略將持續聚焦具備獲利上修潛力的AI與科技優質個股。
