輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輝達落腳北士科持續發酵，5及6月北投預售買氣強。圖／本報資料照片
輝達落腳北士科持續發酵，5及6月北投預售買氣強。圖／本報資料照片

輝達5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投一舉成為一片不景氣中的北市房市熱區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去北市的重大建設開發多落在東邊的南港與北車的雙子星周邊，本來北士科買氣有點冷，但科技大廠宣布落腳北士科後，當天晚上就有買方購買預售案，北投罕見成為北市的房市熱區。

北市5、6月預售揭露711戶，其中高達34%就出現在北投地區。曾敬德表示，過去北邊的重大建設利多數量並不多，這次科技大廠設置總部的利多，讓當地房市成為市場關注焦點，接下來就看利多是否持續發酵與是否有擴散效應。

房市 預售 輝達 買氣 景氣

