楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

台中新光三越拚9月復業！全面盤點更新、「新店誕生」規格重啟

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越台中中港店最新外觀照。新光三越／提供
新光三越台中中港店最新外觀照。新光三越／提供

新光三越台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業工程，所有作業均以安全為第一優先原則。

同時，新光三越表示，針對全館軟硬體設備，進行系統性的盤點，以及優化提升安全性的規劃，包含六大系統管理（電力系統、消防系統、廚房系統、弱電、天然氣系統與給排汙水系統）與七大安全設備（高低壓設備、警報／滅火／避難排煙設備、排油煙處理設備、空調／電力／照明自動控制設備、天然氣安全遮斷及偵漏設備、給排水幫浦設備，電梯／電扶梯設備）；在對市民、消費者提出的安全承諾上，檢視不限於受損樓層而是全館，全面盤點軟硬體設備更新提升，以開設新店舖的嚴謹態度重新打造，希望提供市民、消費者、廠商和所有從業人員安全無虞的環境，務必在復業時呈現更好的台中中港店。

新光三越表示，回顧修復盤點作業中，專業工程單位實際探勘遍布全館各項設備裝置，包括總長超過 915米的全館消防排煙管線、超過3,000處偵煙／偵漏設備，超過700處電力匯流排檢查點，多達九項消防設施以及全店22部升降梯與56部電扶梯，館外檢查超過10,000平方公尺的外牆帷幕……等，不僅針對局部受損區域，檢查修繕範圍更涵蓋全館上下六大系統、七大安全設備，如同開一家新店舖般進行全面性盤點、優化提升安全性的規劃。

台中中港店自開幕以來佇立在台灣大道上，為城市經濟盡一份心力，陪伴台中人共度與累積許多美好回憶。事件發生至今，新光三越秉持著「以人為本」的態度全力善後，停業期間仍積極提供第一線人員發揮所長的第二賣場、線上工具等有效因應措施，深知新光三越肩負千人生計、地方經濟繁榮的重責，也感受到各界對台中中港店復業的殷切期待。

新光三越目前正依規進行相關工程作業，投注超過3,000人次以上人力，提高效能穩定推進，並均以安全為最高的考量，早日在熟悉的台中中港店與市民朋友們重聚。

