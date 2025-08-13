2024年多層次傳銷營業額下降...佣金比率增加 近百萬人領到佣金

公平交易委員會今天發布我國2024年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，2024年整體營業總額1055.06億元略為下降，但連續四年在千億元之上。2024年度多層次傳銷事業發放傳銷商佣（獎）金為456.33億元，占營業總額43.25%，較前一年支付比率42.96%增加0.29個百分點。傳銷商人數358.6萬人，有領到佣金98.1萬人、27.36%，女性傳銷商仍為傳銷市場之主力，女性傳銷商258.38萬人，占72.05%。

公平會表示，本次調查對象係扣除尚未實施及已停（歇）業等業者，並以2024年間仍有實施多層次傳銷之335家事業為調查所得結果。

2024年335家傳銷事業之營業總額達1,055.06億元，較2023年營業總額1,083.68億元，減少28.62億元，減幅2.64%。平均每家事業營業額為3億1494萬元，較2023年減少約1245萬元。

營業營業額以介於1000萬元至1億元之家數最多，有119家（占總家數35.52%），營業額合計約為44.26億元，占整體營業額4.19%。營業額達10億元以上之事業共有22家，占總家數6.57%，營業額合計達772.2億元，占整體營業額73.19%，其平均營業額為35.1億元，較2023年之35.43億元，減少0.33億元。

投入多層次傳銷事業，女性傳銷商仍為市場主力。2024年底傳銷商人數計358.6萬人，較2023年底371.3萬人，減少12.7萬人，扣除重複參加1家以上多層次傳銷事業之傳銷商人數後計356.8萬人。

參加傳銷商人數占全國總人口數（即加入傳銷率）之比率約15.25%，即平均每萬人中有1,525人加入多層次傳銷，較2023年底15.77%，減少0.52個百分點。 新加入傳銷商63.9萬人；退出傳銷商人數有41.01萬人。

2024年度多層次傳銷事業發放傳銷商佣（獎）金約為456.33億元，占營業總額1055.06億元43.25%，較2023年佣（獎）金支付比率42.96%，增加0.29個百分點。

去年曾領取佣（獎）金之傳銷商約98.1萬人，占傳銷商總人數比率為27.36%。其中女性傳銷商領取佣（獎）金之人數74.1萬人，占總領取人數75.49%，領取金額為332.14億元。

去年傳銷事業銷售商品仍以營養食品類銷售額最大，計665.34億元、占63.06%，第二名為美容保養品217.92億元、占20.65%。

多層次傳銷使用網路銷售商品日益普及，去年採行網路銷售商品者230家，占總家數之68.66%，較前一年的64.65%，增加4.01個百分點。其中同時使用線上訂購及設置網路商城者有187家。線上網路行銷營業額約413.72億元，占營業總額39.21%。

傳銷事業對未來營運之狀況採持平態度，業者雖擔憂市場不景氣、同類商品競爭加劇及傳銷商減少，但預期今年營業額將較去年增加者129家、占38.51%，預期持平者155家、占46.27%。