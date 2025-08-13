快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

六福獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福旅遊集團獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定，集團董事長莊豐如出席領獎。六福旅遊集團/提供
六福旅遊集團獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定，集團董事長莊豐如出席領獎。六福旅遊集團/提供

六福（2705）打造幸福健康職場，首次報名《HR Asia》舉辦的亞洲權威雇主品牌指標獎項-「亞洲企業雇主獎」，即從360家參賽企業中脫穎而出，在組織文化、團隊凝聚、員工自我價值、多元平等和包容性的職場調查中表現傑出，不僅皆高於平均值，甚至獲得近滿分的佳績，更獲得專業評審團的一致肯定，勇奪「亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia)獎」與「雇主關懷獎(Most Caring Company Award)」，也是國內唯一同時獲此殊榮的觀光旅遊集團。

六福旅遊集團董事長莊豐如親自出席領獎並表示，六福旅遊集團深信唯有歡樂的員工，才能完整傳遞品牌價值，「員工是我們最重要的夥伴，也是最佳的品牌代言人，透過持續的溝通與全員參與，打造多元與共融的幸福職場，讓每個人都能在六福成就自我。」

今年亞洲雇主品牌獎以「跨世代協調」為主題，六福的員工年齡層從實習生到中高齡廣布，其中，中高齡員工高達33%，為此六福「軟硬兼施」，導入智慧型機器人，讓同仁能更專注發揮專業服務賓客、針對中高齡同仁的職務再設計、運用@Line人資幫幫忙的專屬平台，讓全員能在保有隱私下即時溝通並詢問等，更提供變形工時，無論是喜歡彈性安排上班時間的年輕員工，或是有家庭照顧需求的員工都能彈性安排兼顧生活，透過每日的工作會議、每月的員工大會及每年的企業家庭日，全力打造青銀共融的友善環境。

在六福人人都有機會展現價值， 不僅鼓勵全員創新提案，共創多贏營運模式，透過每周召開的策略委員會及全員提案獎勵機制，經採納後還可領獎金。今年全年度人力資源投入破億元，啟動全面加薪，除新進員工外，有97%員工受惠，隨著集團營收增長加速，員工獎金發送更是不手軟，自去年11月至今，平均每人約2個月獎金，績優同仁最高可領到近4個月，大方與員工共享公司成長紅利。

六福更進一步優化員工福利制度，投入接班人計劃與關鍵人才培育發展計畫，並持續開放集團及所有子公司員工，包含長期時薪員工等參加「員工持股信託」計畫，藉此吸引優秀人才並實踐育才、用才、留才政策，與員工共榮共好。

職場 觀光 工時 加薪 營收 中高齡 董事長 企業家

延伸閱讀

「六福堂」導入數位轉型 「杏樹醫務管理」建立完善流程

亞洲最佳企業雇主獎／台新新光金雙獎到手

「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

Kson出席《V-POP ASIA》記者會！曝家裡乖乖量可以吃一輩子

相關新聞

AI+加密貨幣雙引擎發力 基金搶搭數位資產熱潮

美國總統川普積極推動晶片關稅政策，成功促進製造業回流美國，有效推動半導體產業擴張，帶動蘋果、Google等科技巨擘股價強...

新光三越中港店拚復業 七大安全設備朝「新店誕生」規格重啟

新光三越台中中港店有望9月底回歸，重振全台百貨「店王」風采。新光三越13日表示，台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、...

輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

輝達5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投...

台中新光三越拚9月復業！全面盤點更新、「新店誕生」規格重啟

新光三越台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業...

2024年多層次傳銷營業額下降...佣金比率增加 近百萬人領到佣金

公平交易委員會今天發布我國2024年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，2024年整體營業總額1055.06億元略為下降...

六福獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定

六福（2705）打造幸福健康職場，首次報名《HR Asia》舉辦的亞洲權威雇主品牌指標獎項-「亞洲企業雇主獎」，即從36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。