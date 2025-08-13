北市大同區套房平均月租金竟超越大安、中正區 專家曝原因

台北市住宅租賃市場需求強勁，其中套房產品因為有獨立的衛浴空間，成了許多租屋族的首選。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整近一年台北市各行政區的套房（1房）租金，其中信義區套房平均月租金破3萬元穩坐北市第一；大同區則以近3萬元位居第二。中山區因交通方便、套房物件眾多，因此租賃件數高達878件，為北市最多。

信義區以每月平均租金31,016元穩居全市之冠。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區坐擁信義計畫區、金融商圈、百貨聚落與豪宅聚集，加上捷運板南線與淡水信義線經過，以及鄰近市政府轉運站與高速公路匝道，交通機能發達，各項生活機能與地段條件優異，此外，信義區近年開發的電梯大樓產品，套房物件本身屋齡較新、裝潢佳，租金自然位於高檔區間。是高資產上班族與外商高階主管的首選，因此租金水準居全市之冠。

大同區則以29,164元的平均月租金位居第二。陳金萍指出，實價登錄上大同區出租物件多集中於捷運中山站、雙連站及台北車站周邊生活圈；這些區域近年隨著都更與老屋整建的進程，不斷有新建案矗立，因此出租物件中，也出現不少近年完工的都更案，如 JR 中山綻、永德言葉、宏國大道城D區等，這些社區屋齡較新，租金因此也相對較高，進一步推升大同區平均月租金。

進一步觀察租賃件數可以發現，中山區以878件出租件數位居全市之冠，反映當地套房租屋市場的活絡程度。陳金萍指出，中山區位處北市核心區之一，串聯多個商圈，且坐擁多個雙捷運交會站，如民權西路站、中山站、松江南京站和南京復興站；加上商業辦公大樓密集，租屋需求多；且周邊多為中小坪數套房、老公寓改建產品，租賃市場結構多元。不論是短期租屋或長期定居者皆可找到適合的物件，受到上班族與通勤族青睞，使得租屋件數居高不下。