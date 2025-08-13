快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

拓資金路、強體質！資誠帶創新企業挺進資本市場

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

為協助具潛力的創新企業拓展資本籌資管道，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與櫃買中心12日共同舉辦「創櫃板Plus研討會」，吸引來自生技、醫療、智慧科技等多元產業的企業參與，透過平台搭建起企業與專業投資人之間的交流橋梁，助力企業加速進入資本市場。

資誠桃園所主持會計師李燕娜於開場致詞指出，台灣中小微企業的創新與韌性是支撐台灣經濟的重要力量，此次研討會正是回應政府政策、推動創櫃板Plus新制的實際行動，透過資誠與櫃買中心的專業整合，將協助更多優質企業掌握資本市場機會，朝向國際競爭力邁進。

櫃買中心也在會中詳細說明創櫃板Plus的重點制度設計，包括輔導升級、籌資便利與媒合對接三大面向，並現場回應企業在申請與進入資本市場過程中常見的實務挑戰，提供個別化建議。許多與會企業也分享自己在創櫃板上的經驗與問題，從資金規模、經營透明度，到如何吸引潛在投資人，獲得專業團隊的實用指導。

資誠審計服務會計師吳偉豪則從國際視角出發，分析全球資本市場的最新趨勢。他指出，中小企業面對經濟不確定性，更需要穩健的財務策略與靈活應變能力，資誠可提供從風險管理、稅務規劃到募資架構等一站式服務，幫助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。

創櫃板自2014年啟動以來，致力為新創企業提供免費輔導與籌資媒合，今年推出的「Plus版」制度，鎖定有成長潛力的企業，如隱形冠軍、技術導向型新創等，透過更完善的制度設計，加速其資本市場之路。

資誠 創櫃板 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買壯大生技生態圈

矽谷能源15日登創櫃板

台灣關稅稅率降至20%壓線公布 資誠揭三大實施重點

創櫃板再添生力軍 矽谷能源將於8月15日登錄

相關新聞

新光三越中港店拚復業 七大安全設備朝「新店誕生」規格重啟

新光三越台中中港店有望9月底回歸，重振全台百貨「店王」風采。新光三越13日表示，台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、...

輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

輝達5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投...

台中新光三越拚9月復業！全面盤點更新、「新店誕生」規格重啟

新光三越台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業...

2024年多層次傳銷營業額下降...佣金比率增加 近百萬人領到佣金

公平交易委員會今天發布我國2024年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，2024年整體營業總額1055.06億元略為下降...

六福獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定

六福（2705）打造幸福健康職場，首次報名《HR Asia》舉辦的亞洲權威雇主品牌指標獎項-「亞洲企業雇主獎」，即從36...

北市大同區套房平均月租金竟超越大安、中正區 專家曝原因

台北市住宅租賃市場需求強勁，其中套房產品因為有獨立的衛浴空間，成了許多租屋族的首選。永慶房產集團根據實價登錄資料，彙整近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。