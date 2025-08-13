拓資金路、強體質！資誠帶創新企業挺進資本市場

為協助具潛力的創新企業拓展資本籌資管道，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與櫃買中心12日共同舉辦「創櫃板Plus研討會」，吸引來自生技、醫療、智慧科技等多元產業的企業參與，透過平台搭建起企業與專業投資人之間的交流橋梁，助力企業加速進入資本市場。

資誠桃園所主持會計師李燕娜於開場致詞指出，台灣中小微企業的創新與韌性是支撐台灣經濟的重要力量，此次研討會正是回應政府政策、推動創櫃板Plus新制的實際行動，透過資誠與櫃買中心的專業整合，將協助更多優質企業掌握資本市場機會，朝向國際競爭力邁進。

櫃買中心也在會中詳細說明創櫃板Plus的重點制度設計，包括輔導升級、籌資便利與媒合對接三大面向，並現場回應企業在申請與進入資本市場過程中常見的實務挑戰，提供個別化建議。許多與會企業也分享自己在創櫃板上的經驗與問題，從資金規模、經營透明度，到如何吸引潛在投資人，獲得專業團隊的實用指導。

資誠審計服務會計師吳偉豪則從國際視角出發，分析全球資本市場的最新趨勢。他指出，中小企業面對經濟不確定性，更需要穩健的財務策略與靈活應變能力，資誠可提供從風險管理、稅務規劃到募資架構等一站式服務，幫助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。

創櫃板自2014年啟動以來，致力為新創企業提供免費輔導與籌資媒合，今年推出的「Plus版」制度，鎖定有成長潛力的企業，如隱形冠軍、技術導向型新創等，透過更完善的制度設計，加速其資本市場之路。