輝達效應驚人！5、6月北市預售每3間交易就有1間在北投
輝達（NVIDIA）5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示，光是北投地區6、7月實價揭露就高達243件，總銷售金額超過百億元，5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投一舉成為一片不景氣中的北市房市熱區。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然現在房市交易呈現個案表現，但又以北投熱銷的個案比較多，過去北市的重大建設開發多落在東邊的南港與北車的雙子星周邊，本來北士科買氣有點冷，但科技大廠宣布落腳北士科後，拉抬當地房市的能見度與話題，當天晚上就有買方購買預售案，區域內個案銷售速度加快，北投罕見成為北市的房市熱區。
統計顯示，北市5、6月預售揭露711戶，其中高達34%就出現在北投地區，其次是南港預售揭露近百件，大同區也揭露近百件，文山區則是揭露預售88件，相較起來市中心區域的預售揭露狀況就有點冷。
5、6月北投地區熱賣個案包括「樺輝沐畇」，總計揭露21戶，「士科大院」也已經揭露 27戶，「遠雄泱玥」揭露30戶，「達欣文萃」揭露71戶，北投5、6月平均成交總價也超過4千萬元，顯示不僅是小宅產品才有買氣，整體市場都出現一波科技題材買盤。
曾敬德表示，過去北市重大建設都在東邊不然就是西邊，北邊的重大建設利多數量並不多，這次科技大廠設置總部的利多，讓當地房市成為市場關注焦點，接下來就看利多是否持續發酵與是否有擴散效應。
