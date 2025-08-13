快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

國旅被嫌無聊又貴 安永提二大策略突破困境

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永永續確信及碳資產管理服務負責人林孟賢。業者提供
安永永續確信及碳資產管理服務負責人林孟賢。業者提供

2024年國內旅遊陷入成長停滯，旅宿住客人次與旅遊支出雙雙下滑，且因市場同質性高、缺乏特色而為人詬病。安永聯合會計師事務所指出，若要扭轉頹勢，發展兼具「多樣性」與「循環性」的生態旅遊，並將其制度化納入國家旅遊政策，將是國旅突圍的關鍵策略。

根據觀光署統計，2024年旅宿業住客人次僅7,879.6萬，較2023年的7,983.3萬與2019年的7,987.4萬均下滑；國人國內旅遊支出更由2023年的新台幣4,954億元降至4,646億元，減少308億元。民眾抱怨老街、夜市千篇一律、彩繪村與天空步道過度重複的情況，早在疫情前就被立委點出，近期也持續被批評缺乏特色、品質不足、數位應用落後及交通整合不佳。

安永永續確信及碳資產管理服務負責人林孟賢表示，生態旅遊可從三方面帶動正循環，首先，經濟上，為偏遠地區創造就業與收入；環境上，讓旅遊收益反哺自然保育；社會上，促進文化保存並提升居民對地方的認同與參與度。他強調，生態旅遊不僅是永續發展目標（SDGs）的實踐方式，更能解決國旅同質化瓶頸。

在「多樣性」策略上，台灣擁有多元自然景觀與生物多樣性，但景點分散、規模小、整合不易。去年底成立的「臺灣生態旅遊與地方創生聯盟」已吸引65個社區加入，共同規劃特色遊程，讓遊客透過統一平台取得資訊，體驗有機農業、文史導覽與在地民俗活動。

在「循環性」策略上，生態旅遊能強化社區韌性。國際上，哥倫比亞Mesetas社區藉觀鳥與再造林旅遊，成功轉化戰後衝突區；台灣墾丁國家公園社頂部落則在屏科大團隊輔導下轉型，獲「國家環境教育獎」肯定，成為本土典範。

林孟賢建議，若將生態旅遊制度化並強化在地社群能力，不僅能增加國旅產品的選擇性，還能協助業者減碳，推動旅遊業由「消耗型經濟」轉向「再生型經濟」，同時達成保育、減貧、性別平等與氣候行動等多項SDGs目標。

安永 生態旅遊

延伸閱讀

祖克柏是惡鄰？把高級社區當「大富翁」遊戲盤爆買 鄰居不滿

墾管處攜手企業推生態旅遊 盼突破墾丁國旅困境

阿里山公路知名觀光禮品店「九龍茶源文化園區」熄燈 撤離原因曝

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

相關新聞

輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

輝達5月下旬宣布總部落腳北士科後，為當地房市注入一劑強心針，統計顯示5、6月北市預售每3筆交易就有一筆出現在北投，讓北投...

AI+加密貨幣雙引擎發力 基金搶搭數位資產熱潮

美國總統川普積極推動晶片關稅政策，成功促進製造業回流美國，有效推動半導體產業擴張，帶動蘋果、Google等科技巨擘股價強...

新光三越中港店拚復業 七大安全設備朝「新店誕生」規格重啟

新光三越台中中港店有望9月底回歸，重振全台百貨「店王」風采。新光三越13日表示，台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、...

台中新光三越拚9月復業！全面盤點更新、「新店誕生」規格重啟

新光三越台中中港店在事件後，積極配合專業建築師、結構技師與營造單位，提報「整體整建修復至可供使用計畫」，依規進行相關作業...

2024年多層次傳銷營業額下降...佣金比率增加 近百萬人領到佣金

公平交易委員會今天發布我國2024年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，2024年整體營業總額1055.06億元略為下降...

六福獲亞洲最佳企業雇主獎及雇主關懷國際雙獎肯定

六福（2705）打造幸福健康職場，首次報名《HR Asia》舉辦的亞洲權威雇主品牌指標獎項-「亞洲企業雇主獎」，即從36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。