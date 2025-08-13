國旅被嫌無聊又貴 安永提二大策略突破困境

2024年國內旅遊陷入成長停滯，旅宿住客人次與旅遊支出雙雙下滑，且因市場同質性高、缺乏特色而為人詬病。安永聯合會計師事務所指出，若要扭轉頹勢，發展兼具「多樣性」與「循環性」的生態旅遊，並將其制度化納入國家旅遊政策，將是國旅突圍的關鍵策略。

根據觀光署統計，2024年旅宿業住客人次僅7,879.6萬，較2023年的7,983.3萬與2019年的7,987.4萬均下滑；國人國內旅遊支出更由2023年的新台幣4,954億元降至4,646億元，減少308億元。民眾抱怨老街、夜市千篇一律、彩繪村與天空步道過度重複的情況，早在疫情前就被立委點出，近期也持續被批評缺乏特色、品質不足、數位應用落後及交通整合不佳。

安永永續確信及碳資產管理服務負責人林孟賢表示，生態旅遊可從三方面帶動正循環，首先，經濟上，為偏遠地區創造就業與收入；環境上，讓旅遊收益反哺自然保育；社會上，促進文化保存並提升居民對地方的認同與參與度。他強調，生態旅遊不僅是永續發展目標（SDGs）的實踐方式，更能解決國旅同質化瓶頸。

在「多樣性」策略上，台灣擁有多元自然景觀與生物多樣性，但景點分散、規模小、整合不易。去年底成立的「臺灣生態旅遊與地方創生聯盟」已吸引65個社區加入，共同規劃特色遊程，讓遊客透過統一平台取得資訊，體驗有機農業、文史導覽與在地民俗活動。

在「循環性」策略上，生態旅遊能強化社區韌性。國際上，哥倫比亞Mesetas社區藉觀鳥與再造林旅遊，成功轉化戰後衝突區；台灣墾丁國家公園社頂部落則在屏科大團隊輔導下轉型，獲「國家環境教育獎」肯定，成為本土典範。

林孟賢建議，若將生態旅遊制度化並強化在地社群能力，不僅能增加國旅產品的選擇性，還能協助業者減碳，推動旅遊業由「消耗型經濟」轉向「再生型經濟」，同時達成保育、減貧、性別平等與氣候行動等多項SDGs目標。