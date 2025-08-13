月租金近3萬元！大同區套房租金比大安貴 專家曝原因

北市套房租金一路漲，永慶房產集團根據實價登錄資料彙整近一年台北市各行政區的套房租金，其中信義區套房平均月租金破3萬元穩坐北市第一，大同區則以2.91萬元位居第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區以每月平均租金31,016元穩居全市之冠。信義區金融商圈、百貨聚落與豪宅聚集，加上捷運板南線與淡水信義線經過，且近年開發的電梯大樓套房物件屋齡新、裝潢佳，是高資產上班族與外商高階主管的首選，因此租金水準居全市之冠。

大同區則以29,164元的平均月租金位居第二。陳金萍指出，實價登錄上大同區出租物件多集中於捷運中山站、雙連站及台北車站周邊生活圈。

這些區域近年新建案多，因此出租物件中，也出現不少近年完工的都更案，如JR中山綻、永德言葉、宏國大道城D區等，這些社區屋齡較新，租金因此也相對較高，進一步推升大同區平均月租金。

觀察租賃件數，中山區以878件出租件數位居全市之冠，陳金萍指出，中山區位處北市核心區，串聯多個商圈，且坐擁多個雙捷運交會站，且周邊多為中小坪數套房、老公寓改建產品，受上班族與通勤族青睞，租屋件數居高不下。

相較之下，文山區、士林區、萬華區與北投區租金皆在2萬元以下，為北市最親民的租屋區域。

陳金萍分析，文山區生活環境清幽，捷運文湖線、松山新店線行經，區域內有政大、世新等校園，不過文山屬北市相對蛋白的區域，因此租金也相對親民。