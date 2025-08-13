台中港酒店助花蓮部落重建 打造永續減碳型公益

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
企業釋出閒置資產、公益平台媒合在地需求、社福單位執行現場配給。業者提供
台中港酒店將溫暖送進花蓮部落！為援助7月3日深夜花蓮光復鄉太巴塱部落突發火警，造成紅糯米生活館全數焚毀的嚴重災情，台中港酒店與好事道平台及荃安長照關懷協會共同媒合資源，打造全台旅宿業首創的「減碳型永續公益」行動。

台中港酒店趕在重建關鍵時期，將物資即刻送達災區，由荃安長照關懷協會協助進行在地配給，實質支援部落生活空間重建，與長照設施修繕、重啟生活機能。

台中港酒店總經理姜文偉表示：「我們深知時間就是災後重建的關鍵，酒店團隊希望盡一份心力，在最需要的時候送上最實用的支援。」

台中港酒店獲知災情後，攜手好事道平台及荃安長照關懷協會共同協作救援的計畫，火速啟動內部物資盤點機制，由姜文偉率領團隊，號召全體同仁盤點館內可再利用之設備與家具。

為更精準介入、提供部落實質援助，台中港酒店此次捐贈內容包含大型廚房蒸爐、保溫車、沙發、餐桌及多組桌椅等，原購入總值逾新台幣百萬元。相關物資將優先投入生活館重建，與長照空間的修繕使用，協助部落逐步恢復機能，展現企業對於在地重建節奏的理解與具體回應。

此次，台中港酒店與好事道平台、荃安長照關懷協會攜手合作，跳脫傳統單向捐贈思維，首創旅宿業導入三方協作模式：企業釋出閒置資產、公益平台媒合在地需求、社福單位執行現場配給，打造具減碳效益 × 公益價值 × 即時援助三重目標的新型公益路徑。

根據平台估算，本次捐贈可減少逾7,458公斤碳排放量，相當於種了622棵樹，不僅協助偏鄉重建，更落實資源循環再利用，對應聯合國永續發展目標SDG 12（責任消費與生產）、SDG 13（氣候行動）、SDG 17（多元夥伴關係）。

台中港酒店表示，期盼這場實驗性的減碳公益行動能拋磚引玉，成為面對極端氣候帶來不可預期災難時，協助台灣社會累積更多韌性與希望的行動起點。

台中港酒店捐贈內容包含大型廚房蒸爐、保溫車、沙發、餐桌及多組桌椅等。業者提供
台中港酒店首創旅宿業者永續減碳型公益模式，協助花蓮太巴塱部落重建。業者提供
