快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

中鋼攜手產業夥伴 強化產業韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）密切關注全球經貿與市場趨勢變化，持續依照客戶需求與產業屬性，適時調整供應節奏與配套機制，以確保資源有效投入於真正需要之處，並未有刻意讓利之情形。

政府提出協助方案規劃，透過法人單位彙整用鋼產業的需求共同向中鋼購買原料，中鋼也會依據既有銷售制度，提供多元配套措施，以協助中下游企業共同渡過難關，共創互利雙贏的局面。

中鋼亦高度重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，始終以穩健、透明為溝通原則，凝聚內部共識，促進組織和諧。面對經營環境變化，公司將持續以理性協調的態度，積極研議並務實推動可行方案，力求在企業永續經營、員工權益保障與客戶發展需求之間取得良好平衡。

當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰。中鋼將持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為臺灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

中鋼 減碳 製造業

延伸閱讀

小資族花30萬買股成效糟⋯最慘虧逾2成！網勸換0050、006208

勞團曝仲介阻移工加入工會 籲勞動部認定為「雇主代理人」

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

中鋼7月營收年減16% 9月盤價看漲

相關新聞

持續督促改善 環境部擴大抽驗災損光電案場水質無異常

針對嘉義地區6處災損光電案場的水域水質，環境部13日說明，經全面再次抽驗最新結果無異常，災損光電案場水域水質無污染風險。

月租金近3萬元！大同區套房租金比大安貴 專家曝原因

北市套房租金一路漲，永慶房產集團根據實價登錄資料彙整近一年台北市各行政區的套房租金，其中信義區套房平均月租金破3萬元穩坐...

青新總經理張財榮：電子化系統打造護城河 營運績效連年成長

事業與醫療廢棄物清運大廠青新-創（6951）13日於2025創投年會分享公司經營成果，總經理張財榮強調，公司雖身處傳統環...

六都五大餘屋區曝！這區房價跌7% 建商面臨去化、資金雙重考驗

近期建商正面臨著前所未有的市場壓力，據內政部最新統計，去年第4季全台待售新成屋住宅數量高達111,085宅，首次突破11...

全台5年內逾50萬戶新供給 專家：蛋白重劃區成解約海嘯第一排

台灣房屋根據內政部資料，統計2021年至今的住宅使照宅數，近年國內完工取得使用執照的住宅數量逐年上升，一路從2021年的...

新屋賣不完！六都五大餘屋區曝 這區房價跌7%了

中信房屋指出，建商近期正面臨著前所未有的市場壓力，依據內政部最新統計，113年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11.1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。