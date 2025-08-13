青新總經理張財榮：電子化系統打造護城河 營運績效連年成長

事業與醫療廢棄物清運大廠青新-創（6951）13日於2025創投年會分享公司經營成果，總經理張財榮強調，公司雖身處傳統環保服務業，但憑藉「創新」思維，透過自主開發的電子化管理系統，不僅提升營運效率，更為公司建立了難以複製的競爭優勢。財務長張驥也指出，受惠於路線整合與市占率提升，2025年第2季毛利率已達57.68%，每股純益亦呈現穩健成長。

張財榮表示，青新從1999年成立以來，即以創新思維經營，在同業中率先建立資訊部門，所有管理系統皆為自行開發。此舉使公司能將廢棄物清運流程全面電子化，客戶可透過線上系統即時追蹤廢棄物流向，大大提升安心感。

他特別提到，青新獨步全台推動「電子聯單」，取代傳統手寫紙本，大幅降低紙張浪費，同時提升客戶、員工與主管機關的滿意度。

除了本業清運服務，青新也積極跨入資源循環領域。張財榮指出，公司藉由長期累積的客戶、經驗與人才優勢，將醫療廢棄物中的塑膠再製成建材，並回饋給醫療院所，形成完整的「閉環」模式。此創新技術使塑膠回收率從同業的55%大幅提升至90%，為公司開創新的營收來源。

張驥則補充說明，公司營收以事業及醫療廢棄物清運為大宗，占比超過90%。受惠於承接如長庚、北榮等指標客戶及政府標案，青新營收逐年成長。

同時，透過路線優化整合產生規模經濟，帶動毛利率持續攀升。從2023年第1季約50%，至2025年第2季已來到57.68%。每股純益也一路從2023年穩健增長，2025年第1季為1.12元，第2季更達1.28元。

展望未來，張財榮認為，清運產業因需要專業人力且進入門檻高，加上青新擁有高年資員工組成的團隊，形成強大的隱形護城河。他強調，青新未來將持續優化內部結構，並投入資源再利用及環保顧問服務，同時受惠於台灣微型服務業第二代不願接班的趨勢，公司將持續透過併購擴大市場占有率，為長期營運成長增添動能。