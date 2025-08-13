全台5年內逾50萬戶新供給 專家：蛋白重劃區成解約海嘯第一排

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台灣房屋根據內政部資料，統計2021年至今的住宅使照宅數，近年國內完工取得使用執照的住宅數量逐年上升，一路從2021年的10萬戶左右，增加至2024年的近14萬戶，今年上半年又有近7萬戶的新成屋報到，總計近五年來，全國共有54.3萬戶的新成屋完工，其中又以台中市獨佔約10萬戶最可觀。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 2024年上半年之前，整體房市後疫後資金回流、AI產業崛起帶動買氣，市場景氣活絡，買氣甚至從蛋黃區一路外溢至蛋殼區，當時業者積極推案搶市，經過3~5年工期，交屋潮陸續湧現，新成屋供給也逐年走揚。

然而第七波信用管制上路後景氣降溫，但許多建案已邁入工程期尾聲無法立即喊停，導致今年上半年完工的新成屋數量，並未較去年同期減少，市場上的餘屋賣壓也因而與日俱增，價格鬆動的可能性愈來愈大，房市版圖也將逐漸朝買方位移。

七大都會區當中，台中近五年取得使照的新成屋超過10萬戶，居全國之冠，桃園則以近9萬戶居次；且台中今年上半年完工的新成屋近1.5萬戶，已逾去年全年的55%，桃園今年H1取得使照的新成屋數量，更是去年的近6成，據此推估，台中與桃園2025年的使照宅數將更勝2024年

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中近年新興重劃區開發熱切，從市區周邊的十四期、十三期，到屯區的單元十二、總站特區，以及海線的台中港特定區等地，新興重劃區遍地開花、接力放量，讓台中近五年每年的使照宅數都居高居全國第一；桃園也有市區的中路、小檜溪，郊區的草漯、客運園區，以及機捷沿線的山鼻、興南等新市鎮連番開發，加上雙北遷居桃園的需求殷切，市場需求穩定，使供給量居北台灣之最。

張旭嵐指出，許多大量交屋的蛋白重劃區，貸款被低估的比例高，因此趕在交屋前解約退戶，或一交屋就賠售下車的機會較多，也讓蛋白重劃區成為解約潮與賠售潮的海嘯第一排。由於今年的買氣低迷、賣壓強勁，在考量供需平衡下，業者進入Q4後的推案佈局，推估將採「讓利銷售、減量經營」做法。

資料來源／台灣房屋
