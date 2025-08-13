LG 偏鄉教育行動擴大投入「逢甲建築小書屋」

台灣LG電子去年首次加入逢甲大學建築專業學院主辦的「逢甲建築小書屋」計畫，透過捐贈家電與協助修繕書屋，在花蓮新城開啟深耕偏鄉教育關懷的新篇章。LG在參與過程中深刻體會到城鄉資源分配不均所帶來的挑戰與限制，因而決定與逢甲大學建築專業學院展開長期合作關係，攜手推動偏鄉教育環境的永續發展。

LG員工也從志工活動中獲得啟發，進一步促使今年對偏鄉關懷的投入規模全面擴大，除了籌組一日志工團至「竹東愛樂小書屋」，協助進行枕木鋪設、披薩窯搭建與碎石鋪整等空間改善外，LG並捐贈總價值超過150萬的智慧家電至新竹與高雄的三座小書屋。無論是志工人數或捐贈規模皆較去年顯著成長，期望透過企業力量，為偏鄉學童打造更舒適方便的環境。此外，LG也攜手台灣創新教育社會企業「玩轉學校」，將共同開發的AI遊戲教材《樂金筆記本》帶入竹東愛樂小書屋，協助學童了解如何善用AI提升生活便利性，同時培養對AI世代潛在風險與挑戰的思辨能力，拓展學習視野。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示，LG從2009年起便持續關注偏鄉教育議題。去年和逢甲大學建築專業學院一起前往花蓮練習曲小書屋服務，學童們的堅韌與活力，堅定了LG深耕在地永續發展的決心。今年LG號召更多員工加入志工服務，來到竹東愛樂小書屋，除了提供智慧家電，更攜手玩轉學校開發AI遊戲教材，希望能藉此培養孩子的自信與思辨力。

繼去年在花蓮練習曲小書屋與偏鄉學童的溫暖交流，台灣LG電子董事長鄭淵寬與總經理羅時景，本次再度親自帶領志工團隊出發，前往竹東愛樂小書屋，除了捐贈冰箱、洗衣機及除濕機等智慧家電設備，LG志工們也投入環境修繕與維護的工作，透過實際行動與孩童們交流互動，展現企業關懷。

竹東愛樂小書屋的背後，是親愛愛樂弦樂團的熱情與堅持。這個來自南投仁愛鄉的樂團，長年致力於透過音樂突破偏鄉教育的資源困境，使許多偏鄉孩童得以在樂團的支持與培育下順利升學、成長。因此親愛愛樂弦樂團成員的年齡層廣泛，從幼兒到大學生皆有，他們不僅要學習樂器，更要培養烹飪、水電修繕、舞台搭建等第二專長，以掌握獨立生活的能力，並攜手打造及營運這座小書屋。這份特別的用意和連結讓竹東愛樂小書屋不僅是一個音樂教室，更融合了音樂、閱讀、展演與市集功能，成為一處充滿生命力的文化基地。