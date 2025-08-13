快訊

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

OpenHub 充電漫遊服務兩周年慶 三重好禮回饋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
OpenHub歡慶兩周年限時三重回饋。業者提供
OpenHub歡慶兩周年限時三重回饋。業者提供

TOYOTA與Lexus總代理和泰汽車攜手子公司興聯科技，慶祝兩周年慶推三重好禮回饋，第一重 全站九折優惠券，筆筆皆可折抵，第二重 指定營運商加碼10%點數回饋，第三重 和泰聯名卡最高10%點數回饋。

興聯科自2023年推出全台首創開放性「OpenHub充電漫遊服務」以來，致力於打造便捷、高效的充電體驗；兩年來已成功整合EVALUE、U-POWER、iCharging、Noodoe、EVRun、ACON-ECO、區快充、EVEZ、能源驛站、大猩猩電充等10家充電營運商，全台站點數超過1,000個，涵蓋3,600支充電槍，為目前全台提供最多站點數的充電漫遊服務。提供TOYOTA與Lexus車主可透過單一APP，即可輕鬆查詢、使用多家營運商的充電設施，大幅提升充電便利性與彈性。

為慶祝充電漫遊服務兩周年，OpenHub即日起至9月30日推出限時三重回饋活動，凡透過My Toyota APP或Lexus Plus App使用充電服務之用戶皆可參與。

活動期間內，凡成功開通OpenHub 服務之用戶，即可獲得「全站九折優惠券」。用戶透過My Toyota APP或Lexus Plus APP完成充電交易，即可不限次數、不限金額即時折抵註2。

活動期間內，凡至指定營運商（包含EVRun、區快充、連展、能源驛站、大猩猩電充、EVEZ）完成充電交易之用戶，即可額外獲得10%和泰Points點數回饋註3。

活動期間內，使用和泰 Pay並綁定中國信託和泰聯名卡於營運商進行充電交易之用戶，無須登錄活動即可享最高10%和泰Points回饋註4（包含原信用卡最高3%回饋與活動加碼7%回饋，其中加碼回饋無上限）。

OpenHub不只讓車主的充電流程更簡單、直覺，透過OCPI開放協議整合10家營運商系統，讓使用者只要打開My Toyota APP或Lexus Plus App，就能即時查詢充電站空位、充電狀態與進度，透過和泰Pay直接完成結帳，甚至使用和泰Points折抵充電費用，不必再切換多個App或反覆註冊帳號。讓每一次充電，都變得輕鬆又無負擔。未來，OpenHub也會持續擴大營運商合作，覆蓋更多地區，提供更多選擇，陪伴每位車主暢享便利安心的充電生活。

APP Lexus 漫遊

延伸閱讀

和泰車上半年財報出爐！賺逾一股本EPS 14.83元 年減29.7%

Toyota慢了點的電動車策略 正逐漸進攻歐洲大陸

8月底前入主TOYOTA GRANVIA、HIACE商旅車 享最高120萬零利率購車優惠

榨乾Toyota？Subaru擬定電氣化產品推出策略，確認在歐洲推出共計三款純電作品！

相關新聞

哪裡是解約海嘯第一排？一表看交屋潮、這都壓力最大

交屋潮來襲，台灣房屋統計2021年至今的住宅使照宅數，近年一路上升，從2021年的10萬戶左右，增加至2024年的近14...

新屋賣不完！六都五大餘屋區曝 這區房價跌7%了

中信房屋指出，建商近期正面臨著前所未有的市場壓力，依據內政部最新統計，113年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11.1萬...

店長月薪71K、月休9天出國補助3萬 餐飲業搶才開戰

甫落幕的「2025台灣美食展」，今年共吸引高達12萬人次入場，較去年成長17.56%，在父親節與情人節檔期的助攻下，現場...

建商台南購地意願保守 信義房屋專家：此時購屋議價空間較彈性

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，最後只有1筆永康商業地成功標出，脫標率低。信義房屋在地專家分...

嘉市豪宅大樓價格創新高 新蛋黃區新建案大樓預售每坪飆破57萬

中央銀行限貸令上路，全國房市交易量急凍，但嘉市中心豪宅市場卻逆勢上揚。內政部實價登錄資料，位於吳鳳北路與民族路口的鉅陞建...

無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

台灣高科技產業發展蓬勃，同時傳統產業面臨諸多挑戰，產業形塑出城市治理差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。