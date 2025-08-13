OpenHub 充電漫遊服務兩周年慶 三重好禮回饋

TOYOTA與Lexus總代理和泰汽車攜手子公司興聯科技，慶祝兩周年慶推三重好禮回饋，第一重 全站九折優惠券，筆筆皆可折抵，第二重 指定營運商加碼10%點數回饋，第三重 和泰聯名卡最高10%點數回饋。

興聯科自2023年推出全台首創開放性「OpenHub充電漫遊服務」以來，致力於打造便捷、高效的充電體驗；兩年來已成功整合EVALUE、U-POWER、iCharging、Noodoe、EVRun、ACON-ECO、區快充、EVEZ、能源驛站、大猩猩電充等10家充電營運商，全台站點數超過1,000個，涵蓋3,600支充電槍，為目前全台提供最多站點數的充電漫遊服務。提供TOYOTA與Lexus車主可透過單一APP，即可輕鬆查詢、使用多家營運商的充電設施，大幅提升充電便利性與彈性。

為慶祝充電漫遊服務兩周年，OpenHub即日起至9月30日推出限時三重回饋活動，凡透過My Toyota APP或Lexus Plus App使用充電服務之用戶皆可參與。

活動期間內，凡成功開通OpenHub 服務之用戶，即可獲得「全站九折優惠券」。用戶透過My Toyota APP或Lexus Plus APP完成充電交易，即可不限次數、不限金額即時折抵註2。

活動期間內，凡至指定營運商（包含EVRun、區快充、連展、能源驛站、大猩猩電充、EVEZ）完成充電交易之用戶，即可額外獲得10%和泰Points點數回饋註3。

活動期間內，使用和泰 Pay並綁定中國信託和泰聯名卡於營運商進行充電交易之用戶，無須登錄活動即可享最高10%和泰Points回饋註4（包含原信用卡最高3%回饋與活動加碼7%回饋，其中加碼回饋無上限）。

OpenHub不只讓車主的充電流程更簡單、直覺，透過OCPI開放協議整合10家營運商系統，讓使用者只要打開My Toyota APP或Lexus Plus App，就能即時查詢充電站空位、充電狀態與進度，透過和泰Pay直接完成結帳，甚至使用和泰Points折抵充電費用，不必再切換多個App或反覆註冊帳號。讓每一次充電，都變得輕鬆又無負擔。未來，OpenHub也會持續擴大營運商合作，覆蓋更多地區，提供更多選擇，陪伴每位車主暢享便利安心的充電生活。