Global Mall 奪HR Asia 三大獎 蟬聯亞洲最佳企業雇主獎

今年邁入20週年的Global Mall環球購物中心，秉持打造家庭日常幸福的核心價值，不僅提供顧客豐富生活提案，多元體驗一站滿足，更將人才視為驅動成長的核心關鍵，聚焦健康活力、安心職場、科技升級、多元發展四大人才培育主軸，期望為大眾、員工開創永續美好生活的願景。

積極實踐的努力成果，在全台360家參選企業中，Global Mall脫穎而出，榮獲國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2025亞洲最佳企業雇主獎」，連續兩年獲得肯定，更憑藉數位創新轉型、人才永續表現，再獲兩大卓越類別獎「職場永續獎」及首度設立的「科技賦能獎」，共計獲HR Asia三大獎肯定，成為科技與人才創新的企業典範。

Global Mall以幸福企業、永續作為、優質服務三大面向廣受國內外肯定，今年至八月已累計獲頒九項大獎，除《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎三大獎，更奪得《遠見》ESG企業永續獎「傑出低碳營運組」，為該組別唯一獲獎百貨，同時也獲得《台灣永續能源研究基金會》「台灣零售永續獎」ESG綜合績效獎、永續營運獎、零售創新獎三大獎。不僅永續成果獲認同，服務品質亦備受肯定，榮獲《台灣連鎖暨加盟協會TCFA》首屆「服務金賞認證」及「服務天使獎」，顯見Global Mall在永續低碳行動、科技創新、幸福職場與卓越服務全方位領先的競爭實力。

Global Mall將打造幸福生活的理念價值延伸至人才發展策略，透過全方位身心健康照護、多元福利措施及各式永續、運動家庭日活動，開創永續幸福職場，讓員工獲得幸福感、成就感與歸屬感，因此不僅獲得「2025亞洲最佳企業雇主獎」，更再獲「職場永續獎」(HR Asia Sustainable Workplace Awards)肯定。

在工作與生活平衡面向上，Global Mall積極推廣線上線下運動生活化，結合APP舉辦健走任務， 2024年累計總步數達2.5億步，同時也提供員工免費體驗環球健身中心運動設備、特定教練免費課程，年度使用健身中心運動的員工人次平均逾1,500人。同時也設有羽球、籃球社團並提供補助，員工更自疫情解封後，連續三年以團隊方式參加101垂直馬拉松，不僅挑戰自我目標，更展現團隊互助。除了提倡運動，也提供多元健康照護服務，包括每年最高達萬元的健康檢查補助、諮詢及心靈講座等，促進身心平衡。

而日前舉辦的冠德企業集團親子運動會，同樣獲得員工熱烈參與，當日共有近500名集團員工及眷屬共襄盛舉，不僅熱血投入羽球、籃球、五人棒球賽等各種運動競賽，另也設置團隊合作、親子同樂的趣味闖關，凝聚員工向心力，也讓親子家庭共享歡樂時刻。此外，持續舉辦多元公益、永續活動，包括淨灘、插秧、割稻，響應Earth Hour地球一小時活動、助弱勢裝箱包年菜等，獲得員工積極響應，員工參與公益年度累計時數超過1,500小時。

不只讓員工享有歸屬感，更營造幸福感，打造有溫度的職場環境，讓員工安心打拼，提供結婚、生育獎勵、旅遊補助，以及中秋、端午節、生日禮券等總計超過萬元的購物金，並給予生日假，讓員工享購物、休閒多元體驗，全方位體現幸福職場的承諾。

員工平均年齡落於35歲的Global Mall，因應Z世代進入職場與數位浪潮，積極推展跨世代人才培育計畫，持續導入數位科技，並建立多元升遷與發展機制，打造具創新與效率的幸福職場。今年更憑藉運用科技創造職場數位轉型，提升員工工作效率，於今年首度設立的HR Asia「科技賦能獎（HR Asia Tech Empowerment Awards）脫穎而出，展現企業在數位化與人才發展上的雙重實力。

Global Mall近期積極推進數位轉型，以全方位數位服務持續提升競爭力，從OMO串聯、APP功能精進到營運系統升級，不僅為顧客帶來便利精準的體驗，也協助員工提升管理及學習效能。面對AI浪潮，更導入系統應用課程、工作坊及成果發表會，培育AI種子，加速AI應用於多元工作場景，提升轉型成效。同時也持續提供線上線下多元學習資源，結合績效與發展潛力評估分析，制定個人職涯發展計畫，涵蓋核心職能、專業訓練、管理領導、經營策略，並透過快速升遷、多元輪調機制，培養跨領域職能，讓員工充分發揮長才。

同時，Global Mall也重視多元共融文化，建立多樣化的交流方式，透過內部社群交流平台、共識營、各式活動，促進互動交流，並設置新人mentor制度，透過一對一協助，協助快速融入工作與團隊。更鼓勵跨世代勇於創新，設立創新提案制度，年度逾20件提案獲採納，從服務流程優化到永續商場推展等各式面向，讓創新與成長成為員工DNA，實現企業與人才的共同成長。