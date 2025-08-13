國聚生活家慢跑美學邁入第四屆 11月30日邀大家輕鬆慢跑

由國聚建設主辦的「國聚生活家慢跑美學」，今年邁入第四屆，預計11月30日在水湳經貿園區中央球場起跑，以「COZY RUNNER CLUB 慵懶跑者聚樂部」為主軸，持續倡導「輕鬆慢跑、自在生活」的理念，打造最具風格的運動生活美學嘉年華。

今年活動規劃有5K及10K組別，即日起至9月12日止受理報名。國聚建設邀請民眾用最舒服的方式開啟運動的好習慣，放慢腳步，跑出屬於自己的健康節奏。

在壓力滿載的都市裡，有一群人選擇放慢腳步，跑出屬於自己的健康節奏。「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」以「輕鬆慢跑、自在生活」為核心，邁入第四屆之際，全新運動與生活美學的革命，更是一場為生活加油的運動嘉年華。

尤其，COZY RUNNER CLUB以獨樹一格的「慵懶運動美學」，深受各年齡層跑者喜愛，成為許多城市人追求身心平衡的健康療癒的儀式。

國聚建設強調，不是懶，是選擇更友善的生活節奏，用行動證明「運動不必拚命，享受才是王道」，來跑步、來放鬆、來找到生活的另一種可能。

而國聚建設已連續4年舉辦路跑，結合「友善好宅」的理念，推廣健康、共好的社區文化。不再只是一次活動，是一群人的生活宣言。

今年慢跑美學活動有許多品牌共襄盛舉，包括AMEDEI、伊蕾序語ILEYED、PokéPoké波奇波奇、THERMOS膳魔師、World Gym世界健身俱樂部、YUAN DONGLI元動力、正光製藥、台中李方艾美酒店、台中仲信金鬱金香酒店、清新溫泉飯店、百翊酒藏、居之友物業管理公司、屋馬餐飲集團。

國聚建設感謝多家公關品牌夥伴鼎力支持，讓本屆活動內容更加豐富精彩，成為台中市最具代表性的風格慢跑盛會。

賽後還有抽獎跑道等你上場！路跑當天還將送出超過100個獎品(包括住宿券、餐券、家電、禮盒、禮券等)，邀請慵懶跑友們好運一起拚，跑出好運新生活。