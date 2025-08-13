快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

新屋賣不完！六都五大餘屋區曝 這區房價跌7%了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
中信房屋指出，建商近期正面臨著前所未有的市場壓力，依據內政部最新統計，113年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11.1萬宅，首次突破11萬宅大關，創下有統計數據以來的歷史新高。

從六都各行政區待售新成屋數量排行來看，桃園市龜山區以4,737宅居冠，其後分別為台中市北屯區4,446宅、桃園市中壢區3,930宅、新北市板橋區3,526宅、桃園市桃園區3,370宅。

中信房屋根據實價登錄，對比待售新成屋數量較多的前五大行政區近一年平均成交單價，有二區房價下跌，三區仍呈年漲。

其中，桃園市龜山區今年上半年新成屋的成交單價約為43.7萬元，較去年上半年的41.7萬元上漲4.8%。中信房屋研展室副理莊思敏指出，數據顯示當地雖然供給量較大，但因交通優勢與產業發展利多，仍能持續吸引買盤進駐，對區域房市亦產生支撐效果。

新北市板橋區和桃園市桃園區同樣也維持小幅上漲的趨勢，平均房價年漲幅分別達5.3%及2.5%，以上兩區皆為交通便利、生活機能成熟的精華區，自住需求穩定，房價自然更具韌性。

台中市北屯區雖為中部房市交易熱區，但今年上半年，區域新成屋的平均房價僅38.5萬元，較去年同期的41.4萬元下跌7%，桃園市中壢區也出現小幅修正，房價從41萬元降至40.1萬元，回落2.2%。

莊思敏指出，第七波打炒房之後，政府將餘屋貸款成數降至三成，加上囤房稅的壓力，導致建商資金調度大幅受限。此外，銀行房貸額度縮緊、川普關稅戰等利空資訊又接踵而至，整體房市買氣急速降温，投資客紛紛撤場，自住客也趨於觀望，建商正面臨「去化」與「資金」的雙重考驗。

雖然短期內多數財務體質穩健的建商仍會選擇堅守價格，但若買氣遲遲無法回溫，部分供給過剩的新興重劃區及外圍蛋白區勢必將首當其衝，房價也不排除將會出現鬆動。

莊思敏指出，對於有意購屋的民眾而言，現在反而是進場議價的好時機，特別是許多在《平均地權條例》上路前購買預售屋的屋主，可能會因市場變化而調整售價策略，甚至會以「平轉」的方式離場，這也讓購屋民眾有了更多的選擇空間和價格彈性。

六都待售新成屋。資料來源／中信房屋
六都待售新成屋。資料來源／中信房屋

