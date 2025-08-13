店長月薪71K、月休9天出國補助3萬 餐飲業搶才開戰

甫落幕的「2025台灣美食展」，今年共吸引高達12萬人次入場，較去年成長17.56%，在父親節與情人節檔期的助攻下，現場優惠券搶購一空，顯示台灣餐飲業在節慶經濟帶動下，展現強勁消費力道。經濟部資料顯示，今年上半年（1至6月）台灣餐飲業營收累計達5,314億元，較去年同期成長3%。

在連續假期與觀光人潮的推波助瀾下，可以看出整體市場持續升溫，產業前景樂觀可期。然而，到了暑假消費旺季，業者更是面臨嚴峻的人力缺口。少子化與年輕族群職涯選擇趨勢的改變，使得餐飲業招才不易，必須開出更具吸引力的條件，才能吸引年輕人才加入前線。

根據1111人力銀行平台《薪資公秤》的資料顯示，餐飲服務人員若大學畢業並具三年資歷，平均月薪約46,200元，滿五年後，可達54,600元；若晉升為主管職，三年經驗者月薪可達50,900元，五年資歷的資深主管更可望突破60,200元。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，薪資數據呈現穩定成長趨勢，顯示餐飲產業正逐步改善薪酬結構。業者為搶攻人力，更不惜祭出優渥福利。以網友評價極高的韓式燒肉吃到飽連鎖品牌為例，平台上釋出店長職缺，平均月薪上看71,000元，並提供盈餘分紅、彈性排班與月休9天等福利；位於龍潭的景觀咖啡廳，則開出保底月薪70,000元，另有三個月年終獎金與每年3萬元的海外考察補助，展現企業在人才爭奪戰中的積極態度。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，服務業在台灣經濟結構中占據關鍵地位，餐飲業更是憑藉多元美食文化成為國際觀光亮點，相當具有發展潛力。目前，平台上餐飲業工作機會有近13萬個，呈現人才的高度需求，正是轉換跑道的好時機。他也建議求職者可善用1111人力銀行的AI智能服務「AI小精靈」，透過簡單互動就能快速媒合適合職缺，並利用履歷健檢功能，強化個人曝光與職場競爭力。

靠著節慶熱潮與觀光人潮加持，台灣餐飲業也正迎來一波新的成長期。誰先搶進、誰先卡位，不管是企業還是求職者，都有機會掌握這波商機。