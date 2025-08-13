哪裡是解約海嘯第一排？一表看交屋潮、這都壓力最大

交屋潮來襲，台灣房屋統計2021年至今的住宅使照宅數，近年一路上升，從2021年的10萬戶左右，增加至2024年的近14萬戶，加上今年上半年又有近7萬戶的新成屋報到，總計近五年來，全國共有54.3萬戶的新成屋完工。

七大都會區當中，台中近五年取得使照的新成屋超過10萬戶，居全國之冠，且台中今年上半年完工的新成屋近1.5萬戶，已超過去年全年的55%，賣壓最大。

桃園則以五年近9萬戶居次，今年上半年取得使照的新成屋數量，也達去年近6成，據此推估，台中與桃園2025年的使照宅數將更勝2024年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，許多大量交屋的蛋白重劃區，貸款被低估的比例高，因此趕在交屋前解約退戶，或一交屋就賠售下車的機會較多，也讓蛋白重劃區成為解約潮與賠售潮的海嘯第一排。

張旭嵐表示，2024年上半年之前，整體房市景氣活絡，買氣甚至從蛋黃區一路外溢至蛋殼區。當時業者積極推案搶市，經過3~5年工期，交屋潮陸續湧現，新成屋供給也逐年走揚。

然而第七波信用管制上路後景氣降溫，許多建案已邁入工程期尾聲無法喊停，導致今年上半年完工的新成屋數量，並未較去年同期減少，市場上的餘屋賣壓也因而與日俱增，價格鬆動的可能性愈來愈大，房市也逐漸朝買方位移。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中近年新興重劃區開發熱切，從市區周邊的十四期、十三期，到屯區的單元十二、總站特區，以及海線的台中港特定區等地，新興重劃區遍地開花、接力放量，讓台中近五年每年的使照宅數都居高居全國第一。

桃園也有市區的中路、小檜溪，郊區的草漯、客運園區，以及機捷沿線的山鼻、興南等新市鎮連番開發，加上雙北遷居桃園的需求殷切，市場需求穩定，使供給量居北台灣之最。