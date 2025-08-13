快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

建商台南購地意願保守 信義房屋專家：此時購屋議價空間較彈性

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台南市府日前辦理土地標售作業，1筆永康鹽行國中區段商業地成功標出。（圖:信義房屋提供）
台南市府日前辦理土地標售作業，1筆永康鹽行國中區段商業地成功標出。（圖:信義房屋提供）

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，最後只有1筆永康商業地成功標出，脫標率低。信義房屋在地專家分析，建商景氣敏感，建築成本又難以下降，於是「乾脆不蓋」，可預期台南市今年下半年到明年一波預售交屋潮結束後，會有段時間新屋供給量減少；因此，對剛需買方來說，現在反而是進場的好時間點，物件選擇多、議價空間較大，待供給量變少，相對彈性也會較少。

此次標售的土地包括位於南科FG特區共釋出7標8筆土地，均是住宅區用地，鹽行國中區段則釋出3標5筆土地，包含住宅區與商業區用地，其中，商業區允許商業、餐飲、零售等多元用途，不過，最後只有1筆位於永康鹽行國中區段的商業區土地，由大牛牛建設公司標下，不僅整體脫標率低，該筆標出的土地溢價率也只有0.1%，形同是接近底價得標。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，大牛牛建設本就已經取得此次這塊基地旁3塊土地，合計已有近800坪左右土地，此次以接近底價得標，顯示態度也較為保守。

張榮也分析，日前台南許多百貨、商場、飯店開幕，表示業者對在地消費力仍有信心，不過，百貨及飯店業者在規劃開幕事宜，都是提早2、3年甚至4、5年評估，利潤回收則看未來10至20年，反觀建商買土地開發，評估的是未來2、3年的景氣狀況，獲利則要抓在未來5年內；換言之，綜合此次標售結果可看出，「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」，建商購地推案意願保守。

此現象將對買方造成什麼影響？張榮指出，前幾年建商推案量大，預估下半年至明年台南仍會有交屋潮，不過現在已經可觀察到不少屋主前兩年買在高點，現在陸續交屋後，願小幅讓利出場，短期內市場供給量偏大，價格可能也會有2成以內的議價空間；不過，大約2、3年後，可預期供給量會逐步減少，進而影響議價空間彈性相對也會縮小，因此，對剛需買方來說，若現階段有購屋需求，其實是不錯的進場看屋、購屋時間點。

而台南市地政局也指出，受到土地市場資金管制、市場交易冷清影響，業者購地態度趨於保守，不過，鹽行國中區段徵收案地點位於交通樞紐，中長期仍是值得關注的投資標的，南科FG特區的住宅用地則鄰近善化車站，位於南科生活圈核心，有立即開發條件，期待有業者後續評估投入開發。

建商 景氣 信義房屋

延伸閱讀

8月22日深夜11時鬼門開...購屋裝修搬家有民俗訣竅不可不知

居家辦公卻導致員工疲憊不堪？專家提供三招解決

好讀周報／新北爆煌蟲潮！季節性生態現象 專家：免驚慌

川普高球場越南徵地 數千人獲償微薄 她僅得3200美元…

相關新聞

建商台南購地意願保守 信義房屋專家：此時購屋議價空間較彈性

台南市府日前辦理南科FG特區、永康鹽行國中區段土地標售作業，最後只有1筆永康商業地成功標出，脫標率低。信義房屋在地專家分...

嘉市豪宅大褸價格創新高 新蛋黃區新建案大樓預售每坪飆破57萬

中央銀行限貸令上路，全國房市交易量急凍，但嘉市中心豪宅市場卻逆勢上揚。內政部實價登錄資料，位於吳鳳北路與民族路口的鉅陞建...

無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

台灣高科技產業發展蓬勃，同時傳統產業面臨諸多挑戰，產業形塑出城市治理差異。

新纖射三箭 啟動智慧轉型 董座吳東昇：要做價值投資

新纖因應關稅衝擊與全球競爭壓力，積極進行智慧轉型，射出三箭全力加速轉型，從總部開發案、園區建設到新創投資同步展開，鎖定無...

吳東昇談現況.…黑貓闖禍 白貓遭殃

新纖董事長吳東昇表示，在關稅壓力下，利潤原本就不到5%的傳統產業生存更艱難。他形容現況如同「黑貓闖禍、白貓遭殃」。他指出...

亞洲最佳企業雇主獎／遠東SOGO大滿貫 零售業第一

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前舉辦「2025亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Wor...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。