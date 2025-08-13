2025國泰學童圓夢計畫 展現學童自信共創美好未來

邁入第12年「國泰學童圓夢計畫」暨「圓夢紀錄獎」8月12日在國泰金融會議廳舉辦頒獎典禮，2025年共計23件圓夢計畫，420位學童勇敢逐夢，發放404萬元圓夢金，持續幫助學童突破資源與距離的限制，勇敢逐夢外，激發學童內在動力與熱情，同時辦理「國泰圓夢紀錄獎」加碼發放31萬元獎金，用影像傳承信念，見證這些學童奮力追夢的故事，引導更多正向的改變和可能，落實「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，攜手學童共創美好未來。

國泰公益集團（包含國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會）秉持國泰金控永續三主軸「氣候、健康、培力」，特別是「培力」這條路，未曾停下腳步，以「取之社會、用之社會」和對台灣這片土地的深厚使命感，持續舉辦「國泰圓夢紀錄獎」，紀錄教育現場的真實光芒。今年頒獎典禮由國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行基金會董事長李明賢，以及國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨現場，勉勵每位學童在這片土地上茁壯成長，進而成為推動社會前行的重要力量。

黃調貴致詞時表示，感謝各位師長與同學的投入與努力，讓「圓夢計畫」得以順利推動與落實。同時，也要感謝參與計畫的評審們，協助基金會在眾多申請案件中，發掘每一個案件的亮點與感動。「我們相信，每一個孩子都是一顆尚未被發掘的寶石—當他們遇見用心陪伴、用熱情耕耘的老師，那些潛藏的光芒就會一點一滴被喚醒，孩子會找到自己的方向，走出屬於自己的路。」

攜手國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同打造「國泰學童圓夢計畫」的國泰慈善基金會提起當時成立初衷表示，「是我們察覺到，台灣社會正處在不斷創新、快速變化的時代，未來社會是多元、充滿挑戰的，惟偏鄉地區學童卻可能面臨資源不足、師資短缺，及教育機會不平等的挑戰，讓學童無法發揮潛力。為了使偏鄉且資源缺乏的學童能夠獲得足夠資源，國泰公益集團開啟這12年來的學童圓夢歷程。」

今年頒獎典禮由來自高雄巴楠花部落中小學的學童，以山嵐間傳來的天籟之聲，為典禮揭開序幕，並透過獲獎紀錄影片與現場師生分享學子們勇敢追夢的過程，一同見證每一個感動時刻。此外，今年獲選的嘉義雙溪國小陶笛隊更以悠揚的樂音，將現場氣氛推向高潮。這不只是頒獎典禮，更是一段見證教育信念如何發光的旅程。

這屆紀錄獎共評選出11部獲獎作品，包括1部「年度推薦獎」、6部「優選獎」、4部「佳作」，評委團一致肯定這些作品所呈現的，是教育現場動人的溫度—孩子們閃閃發光的眼神，訴說他們如何走過挑戰、超越自己，是希望和堅持的見證：布農的孩子在嘉明湖敬山之旅中，與自己的文化深度對話(高雄巴楠花部落中小學)、濁水溪畔的孩子們重新認識這條孕育生命的河流，展開一場環境守護之旅(彰化水尾國小)、嘉義雙溪國小陶笛隊的孩子則用音符，讓世界聽見台灣的故事和文化。