嘉市豪宅大樓價格創新高 新蛋黃區新建案大樓預售每坪飆破57萬

中央銀行限貸令上路，全國房市交易量急凍，但嘉市中心豪宅市場卻逆勢上揚。內政部實價登錄資料，位於吳鳳北路與民族路口的鉅陞建設豪宅大樓「華爾道夫」預售，6月16日出現1筆含2個車位總價4165萬元、每坪單價57.19萬元的交易，市府地政處說，交易價格創嘉市公寓大樓新高紀錄。

中央銀行限貸令上路，全國房市交易量大減，但隨著台積電先進封裝廠嘉科園區興建即將完工，華泰名品城也要在高鐵太保車站特區展店，帶動嘉義房市熱，吸引財團建設公司投資。

鉅陞開發去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天厝土地，推出15層豪宅華廈大樓建案，根據內政部實價登錄網，「華爾道夫」6月16日出現1筆含2車位總價4165萬元、每坪57.19萬元的交易，交易價創嘉市公寓大樓建案新高，周邊學校、住商林立，有國城建設投資開發的嘉義市公辦都更案大樓等建案，建案完工交屋，將成為嘉市新興蛋黃區。

房仲業者指出，嘉市蛋黃區建案稀缺，湖子內重劃區以外的供給建案有限，高階自住客需求穩定，即使限貸令壓抑買氣，仍有資金雄厚買方出手。雖然湖子內仍有總價2000萬元內透天及單價3字頭大樓可選，但對講究地段與品質客戶，「華爾道夫」具吸引力。

鉅陞建築團隊過去深耕台北與台中高端住宅市場，去年首度進軍嘉義設分公司，以新古典主義風格打造首棟地標建築大樓，配套設施規畫迎賓大廳、健身房、交誼廳、廚藝教室及宅配室，車道設有24小時保全駐守，強調安全與隱私，將台北、台中一線豪宅規格引進嘉義，讓買方享有高品質住宅與售後服務。

鄰近民族國小西側首例公辦都市更新案，國城建設開發第1期4棟大樓預售完銷，最高單價每坪54萬元。緊鄰的第2期基地面積達2976坪，將引進社會住宅及多元商用設施，預計明年公告招商。