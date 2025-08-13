長榮航第2季 EPS 1.24元 法人估全年4.8元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

長榮航（2618）公布上半年財報，其中，稅後獲利126.2億元，每股獲利（EPS）2.34元，其中，第2季受惠於貨運營收增長以及燃油價格走低，毛利率由第1季的22.89%攀升至25.28%，業外淨支出16.98億元，單季稅後獲利66.9億元，季增+12.85%，稅後EPS 1.24 元。

分析師表示，展望長榮航後市，客運方面，預期客運票價將呈緩跌，然仍高於疫情前水準；貨運方面，美國取消小額包裹免稅恐影響電商需求，貨運增長動能將主要來自於AI相關需求，預估長榮航2025年稅後獲利261.7億元，年減9.7%，EPS為 4.8元。

同時，考量燃油價格水準維持低檔區間有利舒緩成本壓力下，持續看好後市營運。

