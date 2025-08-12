Gogoro發布Q2財報 姜家煒：對下半年前景有信心

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Gogoro代理執行長姜家煒表示，對下半年的發展前景充滿信心，獲利時程的承諾也不會改變。 圖／Gogoro提供
Gogoro代理執行長姜家煒表示，對下半年的發展前景充滿信心，獲利時程的承諾也不會改變。 圖／Gogoro提供

電動機車龍頭Gogoro公布第二季財務報告，Gogoro代理執行長姜家煒表示，雖然受全球貿易不確定性及台灣市場消費者信心下降的影響，整體機車市場銷量有所下滑，儘管對營收造成壓力，但財務表現上仍取得一定成績對下半年的發展前景充滿信心，獲利時程的承諾也不會改變。

Gogoro第二季營收為6580萬美元，較去年同期下降18.7%，以固定匯率計算則下降22.5%，稅後仍虧損為2560萬美元，但調整後EBITDA為1340萬美元，高於去年同期的1200萬美元，累計上半年營收為1.29億美元，虧損4420萬美元，調整後EBITDA為2770萬美元。

姜家煒表示，Gogoro在第二季推出了新車Gogoro EZZY，並持續推進成本節省計畫，毛利率有所提升，今年上半年產生了更多營運現金流，調整後EBITDA達到1250萬美元，較去年同期成長4.2%；調整後毛利率為17.0%，也優於2024年同期的13.5%。

對於今年市場預期，姜家煒表示，今年台灣機車市場表現可能不及去年，而由於EZZY上市時間較原先預期延後，全年營收預測為2.95億至3.15億美元之間，其中約95%的營收將來自台灣市場，短期內毛利率仍可能因電池升級計畫持續推進影響，但升級作業將於2025年底前完成。

姜家煒也說，Gogoro正朝著獲利之路邁進，將保持聚焦與堅定執行，並期待在2025年持續交出具體成果，而面對近年充滿挑戰的消費市場，Gogoro的策略正穩步發揮成效。過去三個季度的組織調整已見成果，新產品獲得市場肯定，我們對下半年的發展前景充滿信心。

姜家煒也說，雖然因政府審核流程較長，EZZY上市延遲，短期內影響了第二季度銷售節奏與營收表現，但需求並未消失，只是往後延，7月起市場需求已明顯回升，因此有信心將帶動下半年銷售動能。他也透露，第三季還將會推出新車款，並於2026年推出全新車款及車輛平台。

