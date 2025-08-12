華航13日航班異動概況
受楊柳颱風影響，華航（2610）13日航班異動如下：
（一）桃園航班取消
CI116／CI117 桃園往返福岡
CI122／CI123 桃園往返沖繩
CI162／CI163 桃園往返首爾仁川
CI527／CI528 桃園往返深圳
CI703／CI704 桃園往返馬尼拉
CI915／CI916、CI919／CI920、CI923／CI924 桃園往返香港
（二）高雄航班取消
CI126／CI127 高雄往返東京成田
CI132／CI133 高雄往返沖繩
CI176／CI177 高雄往返大阪
CI839／CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935／CI936 高雄往返香港
其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
