華航13日航班異動概況

川普關稅風波以來，各家都受到觀望氛圍的影響，七月份營收全面衰退。風波開始就展現巨大促銷動作的和泰豐田，都難免較去年同期衰退0.3%，三陽也減0.9%，是衰退幅度很小的車廠。多家車廠都出現單月營收年減超過10%以上。

2025-08-12 17:58