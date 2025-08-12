快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

華航13日航班異動概況

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

受楊柳颱風影響，華航（2610）13日航班異動如下：

（一）桃園航班取消

CI116／CI117 桃園往返福岡

CI122／CI123 桃園往返沖繩

CI162／CI163 桃園往返首爾仁川

CI527／CI528 桃園往返深圳

CI703／CI704 桃園往返馬尼拉

CI915／CI916、CI919／CI920、CI923／CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126／CI127 高雄往返東京成田

CI132／CI133 高雄往返沖繩

CI176／CI177 高雄往返大阪

CI839／CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935／CI936 高雄往返香港

其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

香港 沖繩

