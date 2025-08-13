快訊

新纖射三箭 啟動智慧轉型 董座吳東昇：要做價值投資

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
新纖董事長吳東昇。 聯合報系資料庫

新纖（1409）因應關稅衝擊與全球競爭壓力，積極進行智慧轉型，射出三箭全力加速轉型，從總部開發案、園區建設到新創投資同步展開，鎖定無人載具、AI與新興產業。新纖董事長吳東昇直言，關稅效應下傳統產業生存不易，要做價值投資，不然在台灣生存會愈來愈難。

新纖射出三箭，先是本月董事會通過自地委建企業總部大樓，未來除自用外，也考慮出租或出售以提升資產價值，並將其視為旗下蓋亞資本未來發展中的一環。

新纖射三箭智慧轉型

第二箭是推動楊梅幼獅智慧園區（新光InnovHUB），聚焦無人載具3D列印AI及生醫等新創事業，作為產業創新與智慧製造的發展基地。第三箭是下半年將成立蓋亞資本，主要投資在幼獅園區內的新創事業，新創產業具高度發展空間，公司希望藉由與其合作，尋找新的發展機會與合作模式，為新纖開啟下一個50年的發展藍圖。

新光幼獅智慧製造園區先前董事會通過的投資金額約56億元，但具體金額隨著規畫方向仍在變動中，並已在今年5月動工，第一期預計2027年5月開始營運，首期建築面積約1萬4,000坪，以3D列印及無人機應用為營運主體，並規劃兩座無人機試飛場域、智慧工廠與青年創業中心，鎖定低空經濟的龐大潛力市場。二期未來將有建廠規劃，全區完工時程預計在2030年5月。

吳東昇表示，基地最大的特色在於採用「前店後廠」模式，具備生產執照，能同時進行研發、設計與生產，同時集團旗下豐富資源，包括百貨、金融、租賃、證券等，能將所有相關資源「打包」，為青創公司提供全方位的支持。

至於將成立的蓋亞資本，未來的投資將涵蓋三個層面，包括初期創立的公司（Startup）、已有客戶及規模但尚未成熟的公司（Speed Up）、已成熟甚至接近Pre-IPO的公司（Scale Up）。投資範疇聚焦於無人機、AI、機器人、生醫、3D列印等領域，將以具備製造工廠性質的業種為主。


