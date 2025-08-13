吳東昇談現況.…黑貓闖禍 白貓遭殃

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新纖（1409）董事長吳東昇表示，在關稅壓力下，利潤原本就不到5%的傳統產業生存更艱難。他形容現況如同「黑貓闖禍、白貓遭殃」。他指出，台灣因半導體及資通訊零組件出口美國而列入美國去年前十大貿易逆差國，傳統產業並非主要原因，如今卻因關稅承受重擊，且面臨成本難以轉嫁的困境。

吳東昇指出，這波紡織業的困境並非僅來自川普關稅政策，早在關稅衝擊前，去年中國大陸就以低價傾銷策略，貨品大量湧入台灣，對本地產業造成壓力。美國關稅政策啟動後，情況進一步惡化，今年4月之後，大陸貨無法直接出口美國，轉而流向東南亞與台灣，使市場價格遭到嚴重破壞，更壓縮國內業者的生存空間。

面對大環境挑戰，產業須加速轉型以維持競爭力。在政策方面，吳東昇認為，新台幣升值問題不容忽視，降息政策至關重要，若美國降息而台灣不跟進，將導致新台幣走強；外界憂心降息引發房地產過熱，可透過加強信用管制因應。政府應加強輔導受害產業，給予必要的緩衝時間，以利業者轉型。

外傳新光三越副董事長近期將有所變動，吳東昇說，新光三越不是上市公司，且是家族企業，人事案是「小事情」，就讓其自然發展，目前董事會運作順利，雖然日方股東不再擔任副董，但雙方仍維持緊密合作關係。他也重申，會持續推動新光三越上市。

