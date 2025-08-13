亞洲最佳企業雇主獎／遠東SOGO大滿貫 零售業第一

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前舉辦「2025亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work For in Asia 2025）頒獎典禮，遠東SOGO百貨自360家參選企業中脫穎而出，連續三年獲獎，並全數拿下五個獎項，包括亞洲最佳企業雇主獎、科技賦能獎、雇主關懷獎、職場永續獎，以及多元平等與包容獎，是唯一獲得大滿貫的百貨零售業。

遠東SOGO長期推動友善職場政策，本次評比三大面向─組織文化（Core）、員工體驗（Self）、團隊信任（Group）得分均高於市場平均值約兩成。

遠東SOGO董事長黃晴雯說：「我們深信，關懷員工、支持工作與生活平衡、尊重多元，是企業永續發展的核心價值，相關措施不僅提升了員工滿意度與歸屬感，也促進組織的穩定成長。」遠東SOGO將持續深化友善職場文化，打造更具包容性與幸福感的工作環境。

面臨人才斷層危機、永續競爭力需求、職場數位轉型等三大關鍵問題，遠東SOGO以「打造選用育留的幸福職場」為核心策略，五項具槓桿作用的人力投資面向，包含薪酬、職安、ESG、DEI、數位，全面培育帶動公司競爭優勢的人才，進而提升人才吸引力、提高組織韌性。

遠東SOGO保障員工基本權利，連續四年全體加薪，平均月薪超前同業近一成，再加上獎金，更是大幅超前同業近四成，且主管性別均衡、各職級男女薪資相當。而多項員工福利也優於法令與業界，例如首創育嬰縮短工時有薪假、推出育嬰留停職代津貼、兩年一次高規格健檢等；同時加強打造安心職場與安全賣場，已連續12年獲得台北市勞動安全獎，全員接受急救訓練，各據點皆為衛福部認證「安心場所」。

近年遠東SOGO因應行業特性及社會趨勢，積極推動DEI，全員必修兩性課程，女性制服新增褲裝，公告新版「性騷擾防治辦法」、設置申訴調查制度，並於各店設置友善廁所，打造多元共融賣場。

在培育人才方面，遠東SOGO教育訓練經費與人次逐年提升，並針對不同職級規畫永續課程、日常舉辦多樣化且高頻次的員工活動，深植企業永續DNA。

根據最新員工意見調查顯示，有84%願意在工作中實踐永續，且年資愈久的同仁，對ESG的支持比例愈高；今年更推出全新職級制度，導入職涯雙軌，員工可依據個人特質和職涯目標晉升。為改善工作體驗，也積極優化數位治理、深化數位體驗，建置數位辦公系統並更新多項內部行政作業系統，提升作業效率。

另外，遠東SOGO也以育嬰留職停薪職務代理人津貼制度、優於法令的育兒假、定期提供育兒與親職支持服務、舉辦親子文化體驗活動、建置完善哺集乳設施等五大事蹟，獲得台北市政府勞動局頒發「友善育兒事業獎」績優事業，展現推動幸福職場的豐碩成果。