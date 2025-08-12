快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
游榮吉教育基金會支持新住民校長圓夢，帶孩子踏出台灣看見更大的世界。游榮吉教育基金會提供
游榮吉教育基金會支持新住民校長圓夢，帶孩子踏出台灣看見更大的世界。游榮吉教育基金會提供

「沒有教育到不了的遠方。」游榮吉教育基金會董事長游仲堅的這句話，在今年夏天化為真實行動。新北市貢寮國小校長楊小梅，從小自越南移居台灣，一直懷抱著一個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。

當她將這個想法告訴基金會執行長沈中元時，沈中元深受感動，當場答應全力支持，促成了這趟跨海教育之旅。

這段故事的背後，是一份令人警醒的「偏鄉教育溫度計」調查。游榮吉教育基金會與東海大學、國立台北教育大學，在今年上半年共同進行的調查顯示，台灣各地偏鄉學校中，近半數孩子同時面臨學習動力不足與壓力過大的雙重困境，其中約有四分之一孩子長期處於「低溫狀態」，逐漸喪失學習熱情與自信心。

沈中元曾擔任前國立空中大學副校長，他說，教育溫度計不只是冰冷的數據，更是一面照見孩子內心的鏡子。「當孩子長期處於低溫，代表他們已不再對學習抱期待；而壓力過高，也可能讓孩子失去信心。我們希望用跨國交流，幫助他們回到適溫狀態。」

因此，當沈中元得知楊小梅來自越南，並希望帶偏鄉孩子回到故鄉走走，與越南越華國際學校學生交流，他便決定傾力支持。

在基金會的幫助下，楊小梅首次帶領孩子跨海前往越南，展開以國際交流點燃學習熱情的旅程。此行，台灣師生參訪了越華國際學校，並與當地同齡學生一起參加互動遊戲、文化體驗與課堂觀摩。短短幾小時，孩子們從靦腆到熱絡，用笑聲與好奇跨越語言隔閡。越華董事長謝明輝與校長Ambler都表示，這樣的互動為校園注入了新的活力與視野。

沈中元指出，跨國交流的價值不只在於知識，更在於讓孩子看到「未來的可能性」。「硬體資源很重要，但更重要的是給孩子一個看見世界的窗口，這會改變他們的自我期待。」

除了文化交流，此行還融入了AI與數位素養課程，讓孩子認識科技在生活與永續發展中的應用。「我第一次出國，第一次跟外國同學一起玩，原來學英文真的有用！」來自貢寮的一位學生興奮地說。楊小梅則動情地表示，這是她多年夢想的起點，「希望未來能帶更多孩子走出去，也讓他們把世界的美好帶回台灣。」

游榮吉教育基金會董事、東海大學教授黃兆璽補充，董事長游仲堅與執行長沈中元對跨越國界的教育行動一向全力支持。「越南行只是暖身，未來我們將持續推動偏鄉國際教育，明年計劃帶孩子到新加坡，甚至更遠的歐美，讓他們飛出台灣，看見世界。」

跨國交流的價值不只在於知識，更在於讓孩子看到「未來的可能性」。游榮吉教育基金會提供
跨國交流的價值不只在於知識，更在於讓孩子看到「未來的可能性」。游榮吉教育基金會提供
「偏鄉教育溫度計」調查顯示，偏鄉學校近半數孩子面臨學習動力不足的困境。游榮吉教育基金會提供
「偏鄉教育溫度計」調查顯示，偏鄉學校近半數孩子面臨學習動力不足的困境。游榮吉教育基金會提供

董事長 偏鄉教育 東海大學

延伸閱讀

8/23公投 中選會宣導片上6國字幕鼓勵新住民投票

越南血癌童謝台男捐髓救命 阿福一家感念情誼

國泰世華銀基金會「大樹計畫」 邀天后孫燕姿為公益募款影片配音

游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

相關新聞

酷澎來勢洶洶搶市占 蝦皮拚了首推「全台當日到貨」

有別於momo、PChome目前限定北部地區為一日配送範圍，蝦皮領先同業，今天率先喊出全台當日到貨服務，不僅掌握物流配送...

台灣車市觀望 關稅考驗只是小菜

川普關稅風波以來，各家都受到觀望氛圍的影響，七月份營收全面衰退。風波開始就展現巨大促銷動作的和泰豐田，都難免較去年同期衰退0.3%，三陽也減0.9%，是衰退幅度很小的車廠。多家車廠都出現單月營收年減超過10%以上。

6月全台預售成交量大減80%！專家：建商得「端牛肉」才能刺激買氣

預售市場買氣鈍化，全台6月預售成交量比腰斬還慘。根據信義房屋最新統計預售揭露件數資料，6月全台預售成交件數共3,348件...

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

針對經濟部長郭智輝在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，表明將協助中鋼（2002）讓利救汽車產業，中鋼企業工會...

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。