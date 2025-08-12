游榮吉基金會支持新住民校長圓夢 帶孩子回越南看世界

「沒有教育到不了的遠方。」游榮吉教育基金會董事長游仲堅的這句話，在今年夏天化為真實行動。新北市貢寮國小校長楊小梅，從小自越南移居台灣，一直懷抱著一個心願，就是帶偏鄉孩子踏出台灣，看見更大的世界。

當她將這個想法告訴基金會執行長沈中元時，沈中元深受感動，當場答應全力支持，促成了這趟跨海教育之旅。

這段故事的背後，是一份令人警醒的「偏鄉教育溫度計」調查。游榮吉教育基金會與東海大學、國立台北教育大學，在今年上半年共同進行的調查顯示，台灣各地偏鄉學校中，近半數孩子同時面臨學習動力不足與壓力過大的雙重困境，其中約有四分之一孩子長期處於「低溫狀態」，逐漸喪失學習熱情與自信心。

沈中元曾擔任前國立空中大學副校長，他說，教育溫度計不只是冰冷的數據，更是一面照見孩子內心的鏡子。「當孩子長期處於低溫，代表他們已不再對學習抱期待；而壓力過高，也可能讓孩子失去信心。我們希望用跨國交流，幫助他們回到適溫狀態。」

因此，當沈中元得知楊小梅來自越南，並希望帶偏鄉孩子回到故鄉走走，與越南越華國際學校學生交流，他便決定傾力支持。

在基金會的幫助下，楊小梅首次帶領孩子跨海前往越南，展開以國際交流點燃學習熱情的旅程。此行，台灣師生參訪了越華國際學校，並與當地同齡學生一起參加互動遊戲、文化體驗與課堂觀摩。短短幾小時，孩子們從靦腆到熱絡，用笑聲與好奇跨越語言隔閡。越華董事長謝明輝與校長Ambler都表示，這樣的互動為校園注入了新的活力與視野。

沈中元指出，跨國交流的價值不只在於知識，更在於讓孩子看到「未來的可能性」。「硬體資源很重要，但更重要的是給孩子一個看見世界的窗口，這會改變他們的自我期待。」

除了文化交流，此行還融入了AI與數位素養課程，讓孩子認識科技在生活與永續發展中的應用。「我第一次出國，第一次跟外國同學一起玩，原來學英文真的有用！」來自貢寮的一位學生興奮地說。楊小梅則動情地表示，這是她多年夢想的起點，「希望未來能帶更多孩子走出去，也讓他們把世界的美好帶回台灣。」