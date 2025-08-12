智慧經營／全盈+PAY總經理劉美玲 普惠金融 四戰略拓市

台灣電子支付市場百家爭鳴，主要股東集結零售、金融與電商三大基因的全盈+PAY開業三年來一直朝利基化發展。全盈+PAY總經理劉美玲指出，未來電支業競合更趨多元化。

支付服務 多元串連

全盈+PAY將持續以3E策略為核心，透過「跨境布局」、「移工金融」、「整合綠色三環鏈」、「智能理財新選擇」四大戰略拓展，讓FinTech成為用戶的日常，共創普惠金融與綠色共好。

全盈+PAY是由全家便利商店、玉山銀行及PChome集團的拍付國際公司策略合作成立的支付品牌。成立之初即則延攬時任玉山銀行信用卡暨支付金融處副總劉美玲出任總經理，她曾帶領玉山與PayPal、支付寶合作。而劉美玲也是玉山「第一期大學姐」，在開業前就加入，可謂創行元老，與現任玉山金總經理陳茂欽同期。

全盈+PAY於今年4月迎來開業三周年，劉美玲也觀察未來電支產業有三大趨勢，分別為「競合多元化」、「布局國際化」與「發展利基化」。而全盈+PAY是首家以「嵌入式支付金融科技（Payment Inside）」進軍電支市場的品牌，透過3E策略，即嵌入式金融 （Embedded Finance）、共好生態圈 （Engaged Ecosystem）、數據賦能 （Data Empowerment），成功將支付服務深度串連零售、社區、職場與理財平台等多元場景，建立明確差異化定位。累積特約商店品牌約218家、逾48萬個支付點，今年將進一步嵌入移工場景。

深化經營 擴大使用

劉美玲指出，電支發展迄今突破31,00萬用戶，平均每一人有超過1.5個電支帳戶，未來競爭從過去的「圈粉」走向場景深化與用戶經營，讓使用頻率拉高、金額更多。

劉美玲並提出全盈+PAY「四大戰略」，聚焦「結合TWQR串連跨境消費場景」、「嵌入式支付金融深入移工場景」、「打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈」以及「開啟小額理財新選擇」。

戰略一，結合TWQR把支付延伸到國際。劉美玲指出，TWQR是重要國家隊，尤其在跨境金融，將連結各國際支付業者，開放雙邊用戶跨境付款等更多服務。

戰略二為深入移工場景，她強調，台灣80萬移工在普惠金融上仍有痛點，全盈+PAY正藉由API串接、身分驗證科技與行為分析技術，打造適應不同文化與需求的在地化支付模型，以能服務移工的電子錢包，並結合全家友善移工計畫，提供更廣泛服務。

戰略三，全盈+PAY為用戶打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈，首創「減碳贏家」服務並於去年5月啟用，現階段已跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，使用人數將近15萬人、總減碳紀錄達110公噸，將持續推廣，讓用戶力行減碳，帶動加速淨零進程。

戰略四為開啟小額理財新選擇，劉美玲目標發動「支付+理財雙引擎」，建構理財生活圈，讓支付不止於支付；更要延伸小額資產管理，扮演普惠金融的橋梁。