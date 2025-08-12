職場教練課／方向盤上的腦科學

上周開車在馬路上，看到公車背後的電子看板，出現招募公車司機廣告，寫著「待遇優厚，周休二日」。這讓我開始想到計程車與公車駕駛的差異。

英國倫敦這座古老城市因歷史上的防盜匪設計，有著許多蜿蜒狹窄的小路和單行道，構成了獨特的城市迷宮。所以英國倫敦的計程司機是全世界公認最難考照的工作之一，要獲得「倫敦黑色計程車」的駕駛資格，必須熟記倫敦25,000條街道、數千個地標建築，和特殊交通規則。

最困難的是口試時，考官會隨機指出兩個地點，司機要立刻說出最佳行駛路線，以及沿途的地標與與街道名。神經科學家發現，正因為倫敦的複雜馬路系統，改變了倫敦計程車司機的腦袋結構。

海馬迴是腦袋中負責記憶與空間導航的功能，形狀類似海馬。倫敦計程車司機因為長年開車，必須隨時保持對空間的敏感度與記憶力，海馬迴的體積特別發達。

根據2024年英國醫學期研究，發現計程車司機與救護車司機，因為長期面對空間的變化，他們的阿茲海默症死亡率在所有職業中是最低的。

研究也發現其他運輸業的司機，如公車司機等，因為行駛路線相對比較固定，刺激不夠多，腦袋的海馬迴都比公車司機小。

這些研究都指向頻繁的空間導航活動，可能對大腦具有潛在的活化作用。要特別提到的是，這種大腦變化並非永久性。研究顯示，當計程車司機退休或轉行數年後，他們的海馬迴會逐漸縮小。但若重返行業，這個神奇的腦區又會再次擴張。這證明了成人大腦的驚人可塑性。這裡引出幾個問題：

一、科技便利的代價

現代人過度依賴GPS導航，實質上是將大腦珍貴的空間導航功能「外包」給了電子設備。長期下來，我們對環境的感知能力和空間記憶力會逐漸退化。專家建議要定期進行透過散步旅行、玩象棋橋牌、解數獨等方式，主動鍛鍊大腦的空間推理能力。

二、選擇職業即選擇生活型態

不同駕駛職業塑造截然不同的工作模式與人格特質：

˙公車司機需要嚴謹守時，遵循固定路線與時刻表，適合偏好規律、注重穩定性的人。

˙計程車司機則須隨時應對變化，處理各種突發狀況，適合靈活應變、享受挑戰的人士

這種職業性格的形塑現象普遍存在於各行各業，每種工作都在潛移默化中影響從業者的思維模式與行為特質。

三、終身學習的大腦保健

倫敦計程車司機的研究最珍貴的啟示在於：大腦的可塑性是終生有效。無論年齡，只要持續進行具有認知挑戰性的活，是抵抗大腦退化最有力的武器。

無論你的職業型態是什麼，上班族在工作與生活中，要主動刺激維持多元的認知活動，這是保持大腦健康最有效的方式。