趨勢觀察／三大核心能力 驅動AI新引擎

AI成為全球投資重點領域，投入規模持續攀升。美國正推動「Stargate」專案，未來四年將投資5,000億美元，打造全球現今規模最大AI資料中心。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國近期也宣布，將採購數十萬片尖端AI晶片。預計2028年，亞太區在AI和生成式AI的投資將達到1,750億美元。

顯見全球對AI帶來的經濟價值抱有空前期待。但麥肯錫近期研究顯示，全球超過80%的企業尚未在利潤上看到AI帶來的實質成果。

此預期與現實間的落差的關鍵，是因為AI不是一項孤立的技術。要釋放其真正價值，必須將AI深度融入企業業務流程中。

要做到這點，企業須構建三大核心能力：現代化雲端軟體、現代化資料管理體系，以及與兩者緊密結合的AI技術體系。

在軟體層面：從訂單處理、採購、生產、交付到客服，所有成功企業都依賴軟體組織、優化其營運。但許多企業仍在使用傳統的本地部署軟體，即安裝在本地端伺服器上的各類程式。

這類「軟體生態」往往由多個分散系統拼湊，經過多年客製化與修改，不僅彼此孤立、缺乏統一架構，也難以相容最新技術創新。此複雜系統不僅維護成本高，更限制企業應對挑戰、把握機會的能力，難以實現敏捷、高效的回應。

在此傳統系統中，AI難以發揮應有作用：AI往往難以理解企業內部複雜的運作機制，面對分散、碎片化的資料難以整合，甚至無法獲取關鍵資訊。

故邁向高效商業AI的第一步，是將傳統的本地部署遷移至現代化雲端軟體——由專業資料中心統一管理、持續更新創新技術、實現高度整合的應用程式，使企業各業務環節間資訊得以流動。

如今，得益於成熟的方法論和先進數位化工具，企業能以前所未有的效率、順暢度和透明度完成雲端轉型。而此轉型帶來的價值也前所未見：雲端應用整合可實現跨部門的端到端覆蓋，原生協同、開箱即用。

例如，汽車製造商可借助整合的雲端系統，大幅壓縮從接單、生產到交付的時間和成本。這也適用於其他產業和各類業務流程。

雲端轉型遠不只是一次IT升級工程，更是企業實現全面現代化的數位基礎，是從「合格」邁向「卓越」的關鍵一步。

當企業遷移至雲端後，即可快速導入先進資料管理解決方案。將其想像成「智慧資料櫃」，能自動儲存並整理所有文件和資料，始終保持最新狀態、精準分類、方便檢索，無重複與錯誤，且具備豐富的業務脈絡和智慧標註。

整合的雲端應用與先進資料管理系統的結合，不僅說明企業管理者能掌握業務全貌，也使AI技術能存取、理解並協同處理企業各類業務流程。如此不僅協助員工完成重複性任務，更支援深度分析和洞察。

同時，AI下一階段演進也悄然展開，基於整合的雲端應用與資料管理體系，AI「數位同事」（也稱「AI智慧代理」）已能執行更複雜的工作，例如識別逾期發票、分析問題、推動解決流程，並確保達成付款目標。

要真正釋放AI的巨大價值，企業必將踏上系統性的轉型之旅──從本地部署邁向雲端應用，進而構建現代化資料管理能力，並在全公司部署AI智慧代理。

這段轉型路徑，將讓企業真正啟動AI的巨大潛能，使我們重新構想企業營運乃至整個經濟體系的運作方式。