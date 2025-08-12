快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

黑貓闖禍白貓遭殃 新纖董事長：關稅壓力讓傳產生存更艱難

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新纖（1409）董事長吳東昇12日表示，在關稅壓力下，利潤原本就不到5%的傳統產業生存更加艱難。他形容現況如同「黑貓闖禍、白貓遭殃」，指出台灣因半導體及資通訊零組件出口美國而列入美國去年前十大貿易逆差國，傳統產業並非主要原因，如今卻因關稅承受重擊，且面臨成本難以轉嫁的困境。

他進一步說明，這波紡織業的困境並非僅來自川普的關稅政策。早在關稅衝擊前，中國大陸去年就以低價傾銷的策略，貨品大量湧入台灣，對本地產業造成壓力。

美國關稅政策啟動後，情況進一步惡化，今年4月之後，大陸貨無法直接出口美國，轉而流向東南亞與台灣，使市場價格遭到嚴重破壞，進一步壓縮國內業者的生存空間。

面對當前大環境挑戰，產業必須加速轉型以維持競爭力。在政策方面，吳東昇認為，台幣升值問題不容忽視，降息政策至關重要，若美國降息而台灣不跟進，將導致台幣進一步走強；至於外界憂心降息引發房地產過熱，則可透過加強信用管制因應。他強調，政府在短期內應加強輔導受害產業，給予必要的緩衝時間，以利業者順利轉型。

美國 關稅 降息 新纖

延伸閱讀

新纖射三箭啟動智慧轉型 看好無人機發展幼獅園區攻「低空經濟」

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

新纖董事長建議政府善用利率工具 降低匯率關稅衝擊

中經院長：台積電非無敵星星 談判不能「同一張牌打了又打」

相關新聞

酷澎來勢洶洶搶市占 蝦皮拚了首推「全台當日到貨」

有別於momo、PChome目前限定北部地區為一日配送範圍，蝦皮領先同業，今天率先喊出全台當日到貨服務，不僅掌握物流配送...

台灣車市觀望 關稅考驗只是小菜

川普關稅風波以來，各家都受到觀望氛圍的影響，七月份營收全面衰退。風波開始就展現巨大促銷動作的和泰豐田，都難免較去年同期衰退0.3%，三陽也減0.9%，是衰退幅度很小的車廠。多家車廠都出現單月營收年減超過10%以上。

6月全台預售成交量大減80%！專家：建商得「端牛肉」才能刺激買氣

預售市場買氣鈍化，全台6月預售成交量比腰斬還慘。根據信義房屋最新統計預售揭露件數資料，6月全台預售成交件數共3,348件...

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

針對經濟部長郭智輝在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，表明將協助中鋼（2002）讓利救汽車產業，中鋼企業工會...

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。