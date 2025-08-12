黑貓闖禍白貓遭殃 新纖董事長：關稅壓力讓傳產生存更艱難

新纖（1409）董事長吳東昇12日表示，在關稅壓力下，利潤原本就不到5%的傳統產業生存更加艱難。他形容現況如同「黑貓闖禍、白貓遭殃」，指出台灣因半導體及資通訊零組件出口美國而列入美國去年前十大貿易逆差國，傳統產業並非主要原因，如今卻因關稅承受重擊，且面臨成本難以轉嫁的困境。

他進一步說明，這波紡織業的困境並非僅來自川普的關稅政策。早在關稅衝擊前，中國大陸去年就以低價傾銷的策略，貨品大量湧入台灣，對本地產業造成壓力。

美國關稅政策啟動後，情況進一步惡化，今年4月之後，大陸貨無法直接出口美國，轉而流向東南亞與台灣，使市場價格遭到嚴重破壞，進一步壓縮國內業者的生存空間。

面對當前大環境挑戰，產業必須加速轉型以維持競爭力。在政策方面，吳東昇認為，台幣升值問題不容忽視，降息政策至關重要，若美國降息而台灣不跟進，將導致台幣進一步走強；至於外界憂心降息引發房地產過熱，則可透過加強信用管制因應。他強調，政府在短期內應加強輔導受害產業，給予必要的緩衝時間，以利業者順利轉型。