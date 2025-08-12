新纖射三箭啟動智慧轉型 看好無人機發展幼獅園區攻「低空經濟」

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

面對關稅衝擊與全球製造競爭壓力，新纖（1409）近期接連推動多項轉型布局，從總部開發案、園區建設到新創投資同步展開，鎖定無人載具、AI與新興產業，期待透過接觸更多不同的創新產業，加速未來轉型。董事長吳東昇12日表示，關稅效應下傳統產業生存不易，要做價值投資，不然在台灣生存會愈來愈難。

面對關稅壓力，新纖射出三箭全力加速轉型。先是本月董事會通過自地委建企業總部大樓，未來除自用外也考慮出租或出售以提升資產價值，並將其視為旗下蓋亞資本未來發展中的一環。

第二箭是推動新光InnovHUB園區，聚焦無人載具3D列印AI及生醫等新創事業，作為產業創新與智慧製造的發展基地。

第三箭是下半年將成立蓋亞資本，主要投資在幼獅園區內的新創事業，新創產業具高度發展空間，公司希望藉由與其合作，尋找新的發展機會與合作模式，為新纖開啟下一個50年的發展藍圖。

新光幼獅智慧製造園區先前董事會通過的投資金額約56億元，不過具體金額隨著規劃方向仍在變動中，該園區已在今年5月動工，第一期預計於2027年5月開始營運，首期建築面積約1萬4,000坪，以3D列印及無人機應用為營運主體，並規劃兩座無人機試飛場域、智慧工廠與青創中心，鎖定低空經濟的龐大潛力市場。二期未來將有建廠規劃，全區完工時程預計在2030年5月，

吳東昇表示，基地最大的特色在於採用「前店後廠」模式，具備生產執照，能同時進行研發、設計與生產，同時集團旗下豐富資源，包括百貨、金融、租賃、證券等，能將所有相關資源「打包」，為青創公司提供全方位的支持。

至於將成立的蓋亞資本未來的投資將涵蓋三個層面，包括Startup（初期創立的公司）、Speed Up（已有客戶及規模但尚未成熟的公司）、Scale Up（已成熟甚至接近Pre-IPO的公司）。投資範疇聚焦於無人機、AI、機器人、生醫、3D列印等領域，將以具備製造工廠性質的業種為主。

