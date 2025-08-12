酷澎來勢洶洶搶市占 蝦皮拚了首推「全台當日到貨」

快訊

中央社／ 台北12日電
蝦皮購物。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物。圖／蝦皮購物提供

有別於momo、PChome目前限定北部地區為一日配送範圍，蝦皮領先同業，今天率先喊出全台當日到貨服務，不僅掌握物流配送高效率，也凸顯爭搶最後一哩路的雄心壯志。一名電商業者分析，蝦皮事實上是劍指酷澎，自酷澎登台後犧牲毛利持續攻城掠地，顯然也撼動曾經打過價格戰的蝦皮。

蝦皮今天發出新聞稿指出，電商物流速度已轉變為左右消費決策的關鍵因素。蝦皮購物自今年3月起新竹以北試營運當日到貨，以無包裝配送模式縮短一半出貨時間；今天再宣布成為首間啟動全台當日到貨的電商平台，除了花東及離島等特定門市外，由全台超過2000間蝦皮店到店門市支援，拚當日下單、當日到貨。

富邦媒向中央社記者表示，目前一日配送範圍為北北基桃，早上10點前訂貨，部分地區6小時到貨；momo是目前同時擁有南北2座智慧自動化物流中心與專屬車隊的電商。

不過富邦媒強調，隨著南區物流中心去年啟用，也已在中南部提供當日到貨服務，目前進行覆蓋範圍與營運細節的測試與優化，預計第3季對消費者公告。

PChome網路家庭表示，由PChome倉庫出貨訂單可享24小時到貨，區域以北北基為主，希望滿足消費者從3C家電到生活百貨、從實體商品到服務型商品。

一名電商業者表示，蝦皮多年前在台灣打全面補貼戰，讓當時電商龍頭網家大受衝擊；如今面對韓國電商龍頭酷澎在台灣大搶市占率，許多商品採買斷形式，商品甚至不惜犧牲毛利，也要養成消費者購買習慣，不僅讓富邦媒和網家備感壓力，也撼動了蝦皮。

業者指出，除了富邦媒和網家拚部分地區當日到貨之外，本次蝦皮推出全台當日到貨服務，就是要靠服務取勝，「比快，是要讓消費者沒有後悔的機會，最終目的是降低商品取消率。」

另外，業者指出，蝦皮推全台到貨另一原因是不要仰賴超商到店取貨服務，目前蝦皮店到店全台已有超過2000家，都已是全家便利商店4000多家店的一半，這也是蝦皮要固守陣地的關鍵原因之一。

