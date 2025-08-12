台灣車市觀望 關稅考驗只是小菜

快訊

台灣醒報／ 記者邱文福╱台北報導
台灣汽車市場受川普關稅影響，大幅衝擊買氣。示意圖／聯合報系資料照片

川普關稅風波以來，各家都受到觀望氛圍的影響，七月份營收全面衰退。風波開始就展現巨大促銷動作的和泰豐田，都難免較去年同期衰退0.3%，三陽也減0.9%，是衰退幅度很小的車廠。多家車廠都出現單月營收年減超過10%以上。

旺季比不上觀望心態

傳統上，每年七月因為接下來是面對所謂「鬼月」，都會強力推銷而成為旺季，此外也因為是正年份車輛到貨，因此「鬼月」前成為最好的銷售時間。各車廠都趁機加碼促銷，無論是對外拋籌碼或對內給獎勵，都成為旺季業績的最佳理由。

不過，今年可真是難，因為有著川普卡關，關稅議題是個拉鋸戰，不只美國壓力，更有國內政壇的拉扯壓力，整個社會更在「大罷免」運動下，紛擾不停，七月結束還有八月，在在都會衝擊買氣，各家車廠促銷則是顧客與業務員之間的拉鋸戰，一方面客戶總覺得底線還沒到，另方面業務員則是急於成交，讓業績穩下來，更重要的是順利交車。

七月之後有潤六月

今年農曆有潤六月，前後時間是七月半是到九月，但是八月份還有10天屬於七月，所以七月是個關鍵月，統計下來，主要車廠七月營收，和泰車254.9億元，年減0.3%，累計全年前七月1630.1億元，年減1.4%；裕隆車61.85億元，年減15.6%，前七月累計營收419.95億元，年減17.5%；中華車是25.3億元，年減32.3%，前七月營收189.33億元，年減31.5%；這還是有MG車以及新款J SPACE的挹注，否則更難看。

裕隆集團旗下裕日車七月營收12億元，年減37.7%，前七月合計94.2億元，年減39%，因此更換總經理期望有所轉機。股票上市的汎德永業七月營收41.86億元，年減20.8%，前七月營收累計320.7億元，年減7%，只算小傷。

關鍵車款仍有活力

綜觀車市活動，和泰車手上的豐田CC，Corolla Cross與LEXUS的熱銷款UX、LM在銷售量上都有成長，對營收的挹注非常有感，使得和泰車的七月份合併營收只有小挫0.3%。三陽車的部分七月營收可以只有年減0.9%，累計前七月營收年減6.5%，主因是外銷業務成長，攤平了國內車市因關稅風波緩購的衝擊。

在豪華車部分，其實衝擊最大。因為一旦關稅被迫降低，積壓在海關保稅倉庫的車子提車成本，對車價的影響就是數十萬差異，買車人當然要擦亮眼，八月初倒是有少數因為父親節孝敬而忽略的購車人，總之，這使得豪華車的七月成績衰退達28.3%。總體的進口車佔比也退回到44.8%。總車市的狀況，只有中華車J SPACE以及特斯拉出現成長，足見商品力的比重很大。

調降貨物稅牌照稅？

整個車市出現規模縮減，都是關稅調降的重災區，至今氛圍依然悲觀，更慘的是關稅議題未落幕，後面還有貨物稅也可能被迫調降，將使買氣更觀望，糟糕的是不確定因素衝擊。好消息是，交通部決心繼續給純電車開大門特優惠，繼續四年免牌照稅。

