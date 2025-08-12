工具機廠百德：匯率關稅影響小 布局軍工和電源供應應用

快訊

中央社／ 台北12日電

工具機廠百德機械總經理謝天昕今天表示，關稅和匯率變數影響工具機產業，但「最困難時間已過」，且影響百德相對小，今年營運可維持去年水準。

百德表示，今年航太應用可穩健成長，透過歐洲據點布局軍工供應鏈，也與台系電源供應商合作。

百德下午受邀券商舉行法人說明會，在產能布局，謝天昕表示，百德在英國、德國、美國、中國大陸、台灣、克羅埃西亞等設有生產基地，分擔地緣政治風險，台灣專注生產高階機種，部分低階產品逐步移到中國大陸工廠生產，因應關稅變數，工具機資源可能會轉移到中國大陸和歐洲市場，中國大陸廠區預計今年開始生產，2026年進入量產。

在歐洲布局，謝天昕指出，百德今年在波蘭設立子公司據點，鎖定銷售服務，克羅埃西亞設立20人小公司，具有工具機重要零件製造能力，透過歐洲據點，可進一步布局歐洲軍工供應鏈。

談到匯率變數，百德指出，透過持有包括美元、歐元、人民幣和新台幣多元幣別與分散風險等方式，百德可降低匯率升值影響；上半年匯損約新台幣8000萬元，主要是新台幣兌美元、英鎊兌美元等雙重幣別匯損影響，7月已漸回穩。

從產品應用來看，百德表示，航太應用若以美元計價，今年可穩健成長，用新台幣計價業績持穩，主要是美國航太客戶拉貨；工具機產品從2024年下半年至今年上半年受到美國和歐洲市場影響，上半年工具機業績部分下滑。

展望今年營運，百德預估，今年若用美元或歐元計價，可較去年成長；若以新台幣計價，整體營收和獲利可與去年相當。

觀察訂單表現，百德說明，7月部分訂單遞延，預期下半年營運持穩。

在毛利率，百德表示，從2022年開始維持在30%左右水準，百德持續調整產品策略，檢視低毛利客戶，預估今年毛利率可維持2024年水準。

謝天昕說明，今年營運仍有匯率因素影響，預估表現可維持2024年水準，對於暫時性20%關稅影響程度持續觀察。

在半導體應用，百德表示，持續與台系電源供應器大廠合作。謝天昕說明，百德主要交付雷射加工機，給電源供應器廠商生產電池片用，未來百德也會持續交付設備或代工電池片，預估相關業績可在2026年逐步呈現。

