6月全台預售成交量大減80%！專家：建商得「端牛肉」才能刺激買氣

預售市場買氣鈍化，全台6月預售成交量比腰斬還慘。根據信義房屋最新統計預售揭露件數資料，6月全台預售成交件數共3,348件，年減80%，七都全面量縮，其中以新竹縣市跌幅最大，年減高達89%；雙北市預售市場表現相對平穩，北市僅減少5成，新北減少67%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場仍呈現個案表現，賣得好的個案不多，可能具備有捷運站、重劃區等題材的區域，還能吸引消費者的目光，不過整體買氣持續鈍化，今年上半年單月揭露件數都不到5千件，上半年一季的交易量還不如去年旺季時的一個月。

曾敬德表示，現在代銷業已經節省成本，採取店面銷售，同時廣告費用也省著用，新接案也要評估市場能接受的案子才接，不會再加價搶案，開發商也要想辦法端出牛肉，包括付款方式，甚至是精裝修等，看看能否打開市場買氣。

統計顯示，今年6月全台灣地區成交量為3,348件，較去年同期的16,870件大減80%，不過統計各區域表現來看，房價飆漲區量縮最為明顯，大台北反而相對穩定，如雙北以外的都會區域，較去年同期減幅都8成以上，景氣由大好轉急凍的狀況並不常見。

曾敬德表示，雙北以外的購屋人有感房價大幅飆漲，在去年9月第七波管制上路後，心裡也沒有不買會更貴的預期，交易量縮得比平均地權條例政策還顯著，不過短期房價時間漲得太多，市場需要時間消化房價漲幅。