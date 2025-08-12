新纖董事長建議政府善用利率工具 降低匯率關稅衝擊

快訊

中央社／ 台北12日電

新纖董事長吳東昇今天表示，科技業帶領台灣對美國出超金額走高，但面對對等關稅，科技廠商很多產品在豁免範圍內，反而是傳產業者承擔高關稅壓力，加上第2季新台幣匯率飆升，對出口廠商殺傷力相當大。他建議政府要善用利率工具，對於有困難的廠商要多多照顧。

吳東昇今天表示，台灣有護國神山台積電，大家引以為傲，但以台積電為首的高科技公司受惠這波AI風潮，帶領台灣對美國出超金額一路狂飆。根據財政部統計處最新公布的資料，今年前7月台灣對美出超金額已經超越去年全年，改寫新高。

吳東昇說，科技業帶動台灣對美出超金額攀升，但面對這波對等關稅，這些科技廠商很多產品都在豁免範圍內，反而是傳產業者要去承擔高關稅的壓力。他呼籲，政府對於有困難的廠商要多多照顧。

吳東昇特別提到，第2季新台幣匯率飆升，對出口廠商殺傷力相當大，他建議政府要善用利率工具，應該要降息。因為美國已經在喊降息，台灣如果不降，新台幣走勢會更強，「傳產業者會受不了」。

新纖總經理歐金達今天透露，除了外部的關稅、匯率，台灣內部這幾年電價、天然氣等能源價格大漲，且又要開始收碳費，各項成本不斷增加。而台積電在人才招募上形成磁吸效應，影響範圍廣，人才競爭相當激烈；為挽留人才，新纖最新通過調薪計畫，將視考績情況，平均加薪幅度2%至4%，從9月1日起開始實施。

關稅 新纖 吳東昇

