郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電
針對經濟部長郭智輝在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，表明將協助中鋼（2002）讓利救汽車產業，中鋼企業工會12日發聲，要求經濟部先提出如何讓中鋼降低成本，是水電費減免、相關營業稅與營所稅的免徵，還是出口補貼？讓中鋼與整個鋼鐵供應鏈共度難關。
中鋼企業工會理事長陳春生表示，當前迫切需求具實質效益的政策，達到最快速降低成本的目標，解決了鋼鐵上游源頭的困境，也就是解決了整個供應鏈的問題，工會期盼盡快見到政府提出的具體協助內容。
陳春生指出，如果沒有協助中鋼降低成本相關配套，如何談降低下游原料成本？中鋼企業工會堅決反對讓利，但支持公司不虧本的情況下，協助下游業者提高競爭力，一起共度難關。
陳春生強調，中鋼人已經很長時間拿不到產銷盈餘獎金，以目前情況要維繫員工士氣實屬不易，又如何讓工會會員認同對下游業者割肉餵血。
因此，呼籲經濟部應該要在有更具體配套措施出來後，再來討論中鋼能如何協助下游業者，不要再草率單方面提出中鋼讓利，這種方式不要說員工，就連百萬股東也難接受。尤其，中鋼也身受關稅衝擊，上半年營運轉盈為虧，現在根本沒有本錢，更別說有利可讓了。
