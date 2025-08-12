快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片

針對經濟部郭智輝在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，表明將協助中鋼（2002）讓利救汽車產業，中鋼企業工會12日發聲，要求經濟部先提出如何讓中鋼降低成本，是水電費減免、相關營業稅營所稅的免徵，還是出口補貼？讓中鋼與整個鋼鐵供應鏈共度難關。

中鋼企業工會理事長陳春生表示，當前迫切需求具實質效益的政策，達到最快速降低成本的目標，解決了鋼鐵上游源頭的困境，也就是解決了整個供應鏈的問題，工會期盼盡快見到政府提出的具體協助內容。

陳春生指出，如果沒有協助中鋼降低成本相關配套，如何談降低下游原料成本？中鋼企業工會堅決反對讓利，但支持公司不虧本的情況下，協助下游業者提高競爭力，一起共度難關。

陳春生強調，中鋼人已經很長時間拿不到產銷盈餘獎金，以目前情況要維繫員工士氣實屬不易，又如何讓工會會員認同對下游業者割肉餵血。

因此，呼籲經濟部應該要在有更具體配套措施出來後，再來討論中鋼能如何協助下游業者，不要再草率單方面提出中鋼讓利，這種方式不要說員工，就連百萬股東也難接受。尤其，中鋼也身受關稅衝擊，上半年營運轉盈為虧，現在根本沒有本錢，更別說有利可讓了。

中鋼 鋼鐵 關稅 美國 電費 股東 經濟部 營業稅 營所稅 郭智輝

延伸閱讀

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

過半台東民眾反對設置風機 黃建賓：要求業者立刻停止開發

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

相關新聞

郭智輝要中鋼讓利救汽車產業 工會發聲：免稅、減水電

針對經濟部長郭智輝在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，表明將協助中鋼（2002）讓利救汽車產業，中鋼企業工會...

上半年近7萬宅交屋 桃園、台中使照量創新高

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況。上半年...

工具機7月出口較去年少8.4% 前十大出口國美國排第二

台灣工具機暨零組件公會公布7月工具機出口金額約為1.64億美元，相較6月減少15%，較去年同期減少8.4%。工具機關鍵零...

交屋海嘯來了！全台上半年使照量近7萬宅 恐強撞限貸風波

最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐加劇。住商機構彙整內政部資料，統計全台2025年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上...

高雄老醫院熄燈 邱外科醫院3.4億元賣給「他 」

高雄知名「邱外科醫院」3.4億元賣了！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區成功一路知名老牌醫院「邱外科醫院」，去...

大里產業園區遇關稅衝擊 房仲：一廠難求景況出現鬆動

美國關稅衝擊，據台中市房仲業者指出，以往一廠難求的大里產業園區（大里工業區）廠房已出現鬆動，尤其是工業區外圍的零星工廠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。